1 shares







MAÑANA HABRÁ UN RUIDAZO EN LA PUERTA DEL MUNICIPIO –

Atropello salarial y precarización. La obra puede tener un color identificatorio. Por segundo mes la Intendencia adopta no pagar la totalidad de los haberes de los y las trabajadoras de Niñez y Juventud del Municipio. Mañana a las 10 horas en la Puerta del Palacio, que siempre tiene una fuerte presencia policial, habrá un RUIDAZO en señal de protesta y en reclamo de una audiencia con la Primer Mujer que gobierna el distrito.

Indira, trabajadora de la Subsecretaría de Niñez y Juventud, analiza con profundidad el conflicto: «Lo que estamos buscando es que se visibilice el conflicto que estamos atravesando con las autoridades de Moreno desde marzo que comenzó el aislamiento obligatorio. Puntualmente para los trabajadores municipales, pero desde que asume esta gestión estamos llevando el reclamo por los trabajadores monotributistas, que tienen contrato de locación y becarios. También estamos solicitado una reunión con la Intendenta Mariel Fernández que fue solicitada hace varias semanas. Luego de agotar otras instancias de reuniones con las autoridades de Desarrollo Comunitario y de la Subsecretaría de Juventud y niñez, pero a la fecha no tuvimos una respuesta positiva y tampoco por parte de la Intendenta una fecha para esa reunión que estamos pidiendo».

Monotributistas y becarios ¿de qué cantidad estamos hablando?

A la fecha hay 15 monotributistas y 10 becarios que no recibieron su salario correspondiente a todo lo que es este año, becarios que no recibieron un salario en todo lo que va del año y monotributistas que estuvieron sin contrato desde febrero y que no recibieron su salario del mes de febrero. A raíz de las reuniones que tuvieron con las autoridades esta semana se pudo lograr que los llamen para facturar los meses que les adeudan y renovarles el contrato, pero a la fecha no han recibido el cobro. Esperamos y comprometemos a las autoridades a que eso suceda a la brevedad, esto se suma al reclamo que afecta a 50 trabajadores y trabajadoras.

¿Cuál es la afectación de esos 50 trabajadores y trabajadoras?

Lo que sucedió es que arbitrariamente las autoridades decidieron no pagar algunos conceptos remunerativos en estos meses de cuarentena porque entienden que no hubo un trabajo en territorio, que a la vez se contradice con el decreto nacional que justamente solicita que nos quedemos en nuestras casas. El trabajo se continuó sosteniendo en todo momento de manera telefónica, desde nuestros domicilios, seguimos haciendo los acompañamientos incluso en muchos casos se ha duplicado el trabajo porque ya no tenemos el mismo horario, así que lo estamos haciendo con nuestros recursos y el trabajo se sostiene, pero decidieron recortarnos los salarios, hoy justamente los trabajadores municipales tuvimos el cobro y la verdad que fue lamentable, tuvimos descuentos desde el 20 y hasta el 50%.

AUDIO 1

La reunión del 20 de mayo ¿con quiénes tuvieron el encuentro y que dijeron las autoridades que participaron?

La reunión fue con la Secretaria de Desarrollo Comunitario Noelia Saveedra y Mariana Aráoz que es la Subsecretaria de Niñez, Juventud y Familia y con los diferentes directivos de las áreas locales y de los programas de Niñez. Estuvieron representantes de ATE, participantes de la Asamblea de Niñez y Juventud en lucha. La verdad que en un punto fue contradictorio el planteo de las autoridades, por un lado reconocen que estamos trabajando, que de hecho en todo momento le estamos elevando las estadísticas, los informes y venimos dando cuenta de lo que venimos trabajando en estos meses y por otro lado, entienden que hay un sector que no está trabajando, que solo está trabajando el equipo de guardia, porque obviamente que hay una guardia activa, no es todo desde nuestros domicilios. Hay compañeros que si están trabajando en territorio por las problemáticas que abordamos. Fue contradictoria en ese punto, pero también responsabilizaron al Ejecutivo de que esto fue una directiva clara de la Intendenta Mariel Fernández y que las excedía a ellas, igualmente quedó abierto el canal de diálogo pero es una instancia que se agotó porque no pudimos destrabar, ahora a raíz del RUIDAZO que estamos convocando para el día lunes, entre ayer y hoy se han comunicado con algunas compañeras para solicitar que el lunes se acerquen a firmar alguna planilla de asistencia que no sabemos muy bien qué va a suceder allí, entendemos que no es con la totalidad, igualmente se comprometieron a corregir esos errores para este mes y los descuentos lo sufrimos. Seguimos con las medidas de visibilización para el día lunes

AUDIO 2

Como trabajadoras /es, ¿reflexionan acerca de las decisiones que toma la Intendenta desde una perspectiva de género?

Si justamente reflexionábamos un poco acerca del Ni Una Menos y de las múltiples formas de violencia con las que también trabajamos y que pensábamos cuando esta semana nos encontramos con compañeras que son sostén de familia y que no pueden garantizar sus necesidades básicas, que no tienen los recursos mínimos y que así y todo intentan sostener el trabajo porque tenemos el compromiso con las familias, con los niños y las niñas con los que trabajamos. Muchas veces NO PUEDEN solventar las necesidades de sus propios hijos/hijas, nos encontramos que eso también es violento y justamente, si entendemos que la patria es el otro y que es un gobierno del pueblo, necesitamos que escuche estos reclamos y que no ajusten por el lado de los trabajadores. Hay un montón de instancias y lugares donde pueden ajustar, pero no es con los trabajadores. De hecho hay decretos nacionales, emitidos por el presidente donde también asegura que no va a ver despidos, recortes, pero hay un abismo entre las conferencias de Alberto Fernández, del Gobernador y lo que luego sucede en los municipios, porque no somos el único municipio que ha sufrido estos descuentos o despidos, en nuestro caso no hubo despidos.

AUDIO 3

Los gremios ¿qué papel han tenido hasta acá?

Se han contactado algunos sindicatos con nosotras, pero la verdad que hay algunos momentos que apoyan los reclamos y otros momentos en los que por ahí están un poco más corridos o que no tienen las respuestas, no lo sé. En las últimas reuniones que tuvimos con Desarrollo Comunitario estuvieron algunos representantes gremiales y también iban a solicitar la reunión con la Intendenta, pero luego no terminan de llegar las respuestas o tal vez no dimensionan el nivel de necesidad o de enojo que tenemos en este momento las trabajadoras y trabajadores.