«Desde el Súper Ministerio, Sergio Massa redoblará el compromiso para que las obras que necesita el pueblo de Moreno sigan llegando»

Sergio Massa Súper Ministro. El Frente Renovador la bala de plata que pone en juego la coalición gobernante para torcer el rumbo y cimentar opciones reales en 2023. Será a partir de este momento la figura política, junto a CFK, que reconfigura el armado de un gobierno cuyo Presidente es un actor debilitado.

Este enorme cambio tendrá un impacto en lo local. Hay que recordar que el Frente Renovador con la conducción de Damián Contreras nunca colocó obstáculos con su representante en el Concejo Deliberante Andrés Destéfano, pero si marcó distancia explícita al estar desde marzo de 2021 en el Peronismo de Moreno. En los tres años de gestión de La Capitana hay un acumulado de grageas, bocadillos políticos de un tiempo que a partir de hoy ofrece otro horizonte

En diálogo con Desalambrar, el líder del Frente Renovador de Moreno y actual funcionario nacional habló de la enorme responsabilidad histórica… en un momento crucial: «Es una enorme responsabilidad para quien conduce el Frente Renovador a nivel nacional, que es parte de la coalición de gobierno del Frente de Todos. Por supuesto que estas medidas hacen que cada uno de nosotros redoblemos nuestros esfuerzos y sigamos trabajando como lo venimos haciendo, y no me cabe ninguna duda que Sergio Massa va a poner toda su sapiencia, rodaje y aprendizaje de todos estos años para ser un Super Ministro que honrará al Presidente Fernández, a la Vicepresidenta Cristina Kirchner. Confío plenamente que a partir de ese pensamiento y la preparación, que ha logrado Sergio en todos estos años, podrá alcanzar un relanzamiento del gabinete nacional con todas las materias pendientes que se le vienen reclamando a esta gestión que recibió una dura herencia, luego llegó la pandemia, pero mirando para adelante miramos este relanzamiento con mucha expectativa y esperanza. En estas primeras horas (luego de la confirmación), el termómetro de la calle, es sentir que hay una gran apuesta y expectativa en un joven dirigente que tiene mucha experiencia, y que buena parte de la sociedad lo ve como una solución para reparar y resolver los problemas que tiene la sociedad».

Ante esta envergadura de la crisis, ¿percibís madurez, responsabilidad para que se relance la coalición, que Massa tome las medidas que serán antipáticas porque se agotó el tiempo y que ello no derive en fuego interno o amigo?

El país está en una situación muy complicada, con un contexto mundial también complicado. Creo que Sergio sabe leer esas coordenadas y tiene el convencimiento que no es a partir del nombramiento sino que tiene que ver con su trayectoria y su manera de pensar. Hará cada uno de los esfuerzos que deba hacer para acercar posiciones porque es un hombre de diálogo y consenso para adentro del Frente de Todos pero también para los sectores de la oposición política, para los sectores de la sociedad que sin pensar igual bregan por el bien común. En ese marco, Sergio ha dado pruebas suficientes de su capacidad de diálogo, de construcción, porque es un hombre que trabaja incansablemente y conoce todos los resortes del Estado. Los que estamos más cerca de él, que lo conocemos, tenemos la certeza que esa será el camino que transitará Sergio en todo el tiempo que le queda a este gobierno en el actual mandato. Desde la política va a apostar a los consensos, a las políticas de Estado para alcanzar las coincidencias, relanzando el gobierno.

Te llevo a lo local. Siempre fuiste y sos una persona de diálogo, de gobernabilidad, pero tomaste decisiones políticas por ser un tiempista de la misma. Recuerdo marzo de 2021 cuando se lanza el Peronismo de Moreno. Han sido respetuosos en reconocer que quien gobierna legítimamente es Mariel Fernández pero eso no los limitó a ustedes (FR) y a otras figuras peronistas a construir una alternativa de poder para llegar al sillón de Asconapé en 2023. Por lo tanto, ¿qué modifica este enorme cambio nacional en el distrito de Moreno?

Nuestra construcción tiene que ver con ese sentido de interpretar y ver la política, desde una columna vertebral del peronismo pero que pueda abarcar a cada uno de los pensamientos y sectores de nuestra sociedad de Moreno. Ese es el desafío de nuestra construcción, pero en esto que analizamos, hay un mensaje muy claro para todos los vecinos de Moreno: no hace mucho tiempo Sergio Massa vino a inaugurar el puente vehicular de la calle Uruguay y le dijo a los funcionarios y vecinos que Moreno estaba en una etapa de reparación histórica en cuanto a la cantidad de obras de la Nación y la Provincia, te puedo asegurar que desde el Super ministerio, redoblará el compromiso para que las obras que necesita el pueblo de Moreno sigan llegando. Tiene un compromiso con el distrito, porque tiene su corazón en el Provincia de Buenos Aires, y por eso no tengo ninguna duda que Moreno seguirá recibiendo cada una de las obras que necesite. Mi pertenencia al Peronismo de Moreno, tal como lo manifestás en la pregunta, no cabe ninguna duda de mi compromiso para ese espacio. Desde allí soñamos con cada una de estas cosas que mencioné anteriormente, la reivindicación histórica, un Moreno con obras, con proyectos, con educación, salud y trabajo. Desde ahí vamos a hacerle llegar al gobierno nacional cada una de las propuestas que nosotros pensamos y que pueden facilitar la tarea de la actual gestión. Seguramente si le preguntaras en este momento a Sergio Massa por el 2023 te respondería que no existe tal posibilidad sino le generamos a nuestros vecinos, a nuestra sociedad, las respuestas que le devuelvan la fe, la esperanza y la dignidad. En eso vamos a trabajar día a día para que, cuando llegue ese momento, estemos preparados.

