Como Presidente de la Asociación de Usuarios y Consumidores en Defensa de sus Derechos el ingeniero Ricardo Vago sugiere una acción necesaria para todo jubilado y jubilada: «REVISEN LOS DESCUENTOS QUE APARECEN EN EL RECIBO».

Pueden ser cifras pequeñas pero por servicios inexistentes, algunos pesos que multiplicados por millones de adultos mayores hace a una fortuna poco calculable para el común, no así para la entidades bancarias.

«Desde hace años vemos que el jubilado /a, especialmente del barrio popular, es muy vulnerable. Hay un momento que está especialmente contento cuando recibe la jubilación y entonces, los bancos, especialistas en pagar a los jubilados que acá en general es el Columbia, Supervielle, Patagonia, ofrecen servicios, y esos servicios, teóricamente salud, con prestaciones inexistentes», afirma Ricardo Vago:

Una maquinaria de estafa increíble y que funciona

En estos casos el jubilado está impulsado a aceptar porque está por cobrar el retroactivo, porque siempre viene con retroactivo la jubilación, pero eso sería el caso donde es la aceptación media oculta pero explícita. Hay otras aceptaciones de cargo que le aparecen en el recibo de jubilado durante años, y que el jubilado no ve, no conoce. Nosotros como asociación hemos presentado un trabajo para que los sectores, de los barrios populares, en especial que desconocen la parte tecnológica, revisen sus recibos. La campaña es revisá tus recibos, revisá los descuentos que te aparecen, que aparecen cooperativas, mutuales, que desde años te vienen descontando, que es poca plata, pero la suma de mucha gente, hace mucha plata.

Hablamos de jubilados /as, que funciona un sistema de estas características, es una estafa que se hace a una persona que realizó sus aportes, son vulnerables y sobre ellos se hace un abuso

Porque no hay claridad en el recibo, el recibo del jubilado es una tirita, con un conjunto de descuentos, que si el primer recibo vino con eso, y todos viene igual, será que está bien piensa o si ven un servicio de salud o si ven la página, después el servicio no existe, nosotros tenemos casos de situaciones que hemos encontrado servicios de salud que serían de descuentos y era una página.

Para que un recibo, que es oficial, aparezcan distintas imputaciones que no tienen ningún tipo de respuestas, ni realidad, ¿cómo funciona esto?, ¿cómo el banco interviene?

Porque son en muchos casos, del mismo dueño de banco, son empresas paralelas. Los bancos suelen tener distintas áreas y diversificación, la más común es la financiera que presta con fondos propios que no se rigen con lo que marca el Banco Central. Nosotros estamos haciendo la campaña “Revisá tu recibo”, si encontrás descuentos de mutuales, seguros, cooperativas o temas que no sean exclusivamente de aporte del seguro social o cifras muy marcadas. Todo descuento chiquitito pensá que son miles de personas que reciben ese descuento chiquitito, y que vos no le das valor, nosotros ofrecemos un asesoramiento gratuito, la asociación de Usarios y Consumidores es la número 10 del país en la defensa del consumidor, reconocimiento Nacional, por supuesto y hace 16 años que estamos acá.

