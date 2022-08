Desde la izquierda: «Hoy, como hay un gobierno peronista, no dicen nada, ocultan los problemas en las escuelas y el ajuste»

A CUATRO AÑOS DE LOS ASESINATOS LABORALES DE SANDRA Y RUBÉN –

La movilización multitudinaria al cumplirse cuatro años de la explosión en la Escuela 49 y que se llevó las vidas de Sandra y Rubén. En una de las columnas estaba el Partido Obrero, Tribuna Docente, con la concejala Lorena Pereira, trabajadora de la educación pública. La posición adoptada estuvo a distancia del imponente acto oficial: «Es emocionante ver a tantas personas movilizadas, a pesar de los intentos de los gremios al no convocar a un paro en este jornada de memoria, justicia y lucha. Cuando nosotros decimos Justicia por Sandra y Rubén es que no solo los responsables políticos sean enjuiciados sino que las escuelas estén en condiciones, que cuenten con los 12 puntos de habitabilidad porque esto no sucede. Antes del receso invernal la Primaria N° 21 tuvo una pérdida de gas, y parece que se repitió ayer en el primer día de clases. Nosotros decimos fuertes que los gobiernos de Mariel Fernández, Kicillof, Vidal, Scioli, Festa son responsables del ajuste que sufre la educación pública. Que se entienda, claramente que la gestión de CAMBIEMOS es responsable, un gobierno que acordó con el FMI y esa línea es continuada por Alberto Fernández y Kicillof. En la actualidad al haber un gobierno peronista no dicen nada, ocultan los problemas que nosotros vamos a seguir denunciando. Recuerdo que en la campaña de 2019 decían que con el cambio de gobierno se solucionarían las cosas, pero no fue así y el ajuste continúa. Hoy marchamos con la columna independiente por Sandra y Rubén, por escuelas seguras por los 12 puntos de habitabilidad».