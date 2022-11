Desde la izquierda: «No hay quórum para los negociados del Frente de Todos»

Comunicado de prensa firmado por la concejala Lorena Pereira del Partido Obrero. Es definición política , podrá decirse caracterización y casi denuncia pública:

En el día de ayer se trataría la homologación del convenio entre Bellsolá Ferrer y el Municipio en el Concejo Deliberante donde el privado cede 8 hectáreas de su predio a cambio del reconocimiento de su “parque industrial privado”, la rezonificación del lugar (de rural a industrial) y la venta de una calle pública.

El Frente de Todos no alcanzó el quórum necesario en el Concejo Deliberante de Moreno para beneficiar a un poderoso empresario y terrateniente: Jorge Bellsolá Ferrer. El quórum no lo lograron por la ausencia, principalmente, de 2 concejales de su propio bloque.

Desde el Partido Obrero en el FITU, no asistimos a la sesión por las graves irregularidades que tiene dicho convenio. Este empresario, además, es conocido por haber recuperado las tierras de lo que era La Bibiana II, habitada por personas que fueron desalojadas por el Municipio. También por fue beneficiado este año con la votación positiva del FDT y Juntos en el Concejo Deliberante para endeudar al Municipio de Moreno para la construcción de un gasoducto por Ruta 24 hasta este nuevo parque industrial privado.

El Frente de Todos en Moreno tiene amigos empresarios como los Bellsolá Ferrer, como los Etchepareborda, que creen que el Estado tiene que estar al servicio de generarles mayores beneficios capitalistas. La extensión del gasoducto ya beneficiará a Bellsolá porque se revalúan sus tierras, entonces las ventas de las parcelas dentro de su parque industrial generarán mayores ganancias. Con la rezonificación, el empresario también revalúa su tierra, aumentando el beneficio. Todo esto, a cambio de la cesión de 8 hectáreas para un polideportivo municipal que sirve sólo de pantalla para ocultar estos negociados que hay detrás.

El polideportivo ya se está construyendo, lo que implica que estos acuerdos previos entre la intendenta y el privado se cocinaron antes de pasar por el Concejo Deliberante. Fue diseñado hace un año por el arquitecto Juan Micieli, el mismo que le construyó la casa particular a la intendenta Mariel Fernández y que tiene el proyecto de parque en el predio donde fueron desalojadas cientos de familias con una represión rabiosa: la Feria Las Flores.

Los pibes de los trabajadores de Moreno necesitan no este, si no media docena más de polideportivos, pero esa necesidad no puede poner a los recursos del Estado municipal al servicio de los grandes capitalistas de Moreno.