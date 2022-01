Desde Moreno, el nuevo Vice jefe de Gabinete de Diputados de la Nación

Nazareno La Gamba accedió a ese lugar en los últimos días de 2021. Ciudadano de Moreno, hombre del peronismo en el Frente Renovador, agradece la confianza y apoyo de sus conductores, Damián Contreras y Sergio Massa.

El federalismo, la política, el trabajo, el territorio, la super estructura y el partido que se está jugando en Moreno. Nazareno responde: «Hace casi dos años que estoy trabajando en la Cámara de Diputados, con la gestión de esta presidencia que ejerce Sergio Massa. Venía trabajando en un área que llamamos de Puertas Abiertas, que es la cara de la Diputados hacia la sociedad, más precisamente en la Dirección de Juventud y Familia. ahí me vine desempeñando junto a nuestro director en un área que tenía la complejidad de primero ser un área nueva y de reinventarse en prácticamente una gestión en tiempos de pandemia. Ahí estuvimos trabajando muy duro, hemos hecho creo que una linda gestión visibilizando y complejizando y debatiendo un montón de temas de la familia y de la juventud que antes no existían en la Cámara. Desde ahí hemos construido creo que un equipo de trabajo y si se quiere una visualización de trabajo. En paralelo yo también venía haciendo unos trabajos junto a Jefatura de Gabinete de la cámara, que tienen que ver un poco con el trabajo relacionado a las provincias y al federalismo, que es también otra de las improntas de esta presidencia. Desde ahí si se quiere hay que construir un camino desde la cámara, y hoy tengo la alegría, sobre todo la responsabilidad de que se cristalice en esta nueva función que hace que uno tenga que doblegar los refuerzos en lo que uno venía haciendo y obviamente poniéndose metas de aquí en adelante. Contento, orgulloso y sobre todo agradecido por este desafío.

¿Quién empuja a realizar mayores compromisos y tomar más responsabilidades? ¿Quiénes son los pilares en la carrera política de Nazareno La Gamba?

Yo tengo una construcción que es clara, que brota desde el territorio y que hoy tiene en este caso, una cristalización, una responsabilidad que lo que podemos llegar a decir de la superestructura. Mi incursión en la política es desde el año 2012, acá en Moreno siempre trabajando bajo la conducción de Damián Contreras. En la cámara tengo también la responsabilidad y el orgullo de trabajar con Raúl Pérez, que es nuestro Jefe de Gabinete de la cámara, que es con quien yo comparto responsabilidades, y obviamente bajo la dirección de orquesta de nuestro conductor nacional que es Sergio Massa. Es quien nos impone el ritmo todos los días, esa prepotencia al trabajo que tiene que hace que la vara siempre se esté levantando y tengamos siempre algo que hacer. Si se quiere esa es un poco mi construcción desde abajo hacia arriba, del territorio hacia la superestructura y viceversa también. Es como un doble juego todo, de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, donde hay que estar a la altura para tratar de capitalizar estas herramientas que no queden solo en una cuestión de lo personal sino que aporten a lo colectivo, ese es un poco el desafío que me he puesto.

De abajo hacia arriba, ¿cuándo y cómo se transforma la asistencia social en trabajo formal?

Desde la vuelta de la democracia hasta la fecha, hemos visto como lamentablemente las políticas de contención social han cumplido su función que es la de rescatar a quien por ahí se está cayendo del sistema. Le ponen si se quiere un piso a la caída social, pero muchas veces le pone un techo y me parece que eso es lo que tenemos que rediscutir. Las políticas de asistencia como un elemento que tiene que ser de coyuntura y no de perpetuidad. En ese marco Sergio Massa tuvo la valentía y nosotros lo hemos acompañado como espacio político de rediscutir y poner sobre la mesa cómo tiene que ser de aquí en adelante la reconversión de todo tipo de herramienta social en trabajo genuino es una lucha que hay que dar, que hay que enfrentar a veces algunos intereses que por ahí no miran esto como algo que realmente sea una salida, que por ahí a veces se hacen eco del clientelismo. Nosotros como un espacio que siempre se referenció en lo nacional, en lo popular, en la cultura del trabajo, en la movilidad social ascendente, tenemos la obligación de poner al trabajo como el principal elemento que es el elemento ordenador de la vida de toda persona. Dicen por ahí que solo existe una clase de hombre que son los que trabajan, así que me parece que eso como mandato a nosotros nos tiene que poner como guía en lo nacional y me parece que en lo local también nos tenemos que dar un poco esa discusión de cómo el trabajo y el trabajo de calidad tiene que ser el que guíe cualquier administración municipal de aquí en adelante.

En el cierre del año el Peronismo de Moreno se convocó a construir una herramienta para el 2023, ¿qué mirada tenés al respecto?

Me parece que nos tenemos que dar esa posibilidad, si se quiere un proceso. Fue un muy lindo inicio, parece que es un inicio esperanzador, sobre todo por la heterogeneidad de quienes estábamos ahí, me parece que eso doblega un poco los refuerzos que tenemos que hacer. Es un poco de discutir de la unidad en la diversidad, y que desde el peronismo podamos cristalizarlo en un proyecto que discuta, que rediscuta y que presentemos una oferta electoral competitiva. Sobre todo con un proyecto de desarrollo de Moreno, que se cristalice en el año 23 y que podamos discutir entre todos los sectores cuál es el mejor, y si es necesario competir en una PASO que se compita, pero de acuerdo en ciertos valores que me parece que todos estamos de acuerdo, el trabajo y el desarrollo, de insertar a Moreno en esta vía del trabajo y del desarrollo. En ese sentido muy esperanzado, tratando de aportar desde donde me toque, en este caso desde la Cámara de Diputados de la Nación, a este proyecto que espero se cristalice en el año 2023 con un proyecto competitivo.

