RESPUESTAS DEL SECRETARIO DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS –

Existen análisis que explican por qué después de Rosario y Santa Fe está el partido de Moreno en el cuadro de mayor número de homicidios cada cien mil habitantes. Antes del comienzo de la pandemia en el tercer lugar. Con el correr de los meses, y en gran parte del Conurbano, crece el aumento de fuerzas de seguridad en grado de militarización que satura y tiene resultados, al mismo tiempo que suben las modalidades criminales. ¿Es el aumento de la pobreza y el hambre los vectores que inciden?

El Dr. Nahuel Berguier responde: «La situación es de dificultad social que repercute en diversas áreas y aspectos de la política pública y también repercute en la situación delictiva, esto lo viene manifestando el Ministro Berni cuando dice que hoy por hoy está ocurriendo, hay muchos detenidos que son detenidos primarios que nunca antes habían perdido su libertad. Hay un crecimiento en lo que son los delitos contra la propiedad, automóviles, de pertenencia personales, si bien se habla de las relaciones de desigualdad y delito, evidentemente observamos que las razones de dificultades sociales también se traducen en violencia y esto está ocurriendo a nivel provincial»

En Moreno ¿cuánto está ocurriendo esto?

Sabemos que la suba sostenida del delito fue en toda la Provincia, nosotros en materia delictiva, la construcción estadística es compleja tarda un par de meses en observarse, sin embargo estamos atentos a los reclamos y preocupaciones sociales que existen por la problemática delictiva. En ese sentido estamos trabajando y respondiendo constantemente, quiero señalar que en Moreno hemos tenido un refuerzo en término de recursos materiales importante gracias a las gestiones de nuestra Intendenta Mariel Fernández, quien desde que asumió en diciembre pone la problemática de la seguridad sobre las principales prioridades de gestión y ha entablado de manera directa y constante un diálogo con Nación y Provincia y que eso repercutió en más y mejor recursos materiales en materia de seguridad para el conjunto de los y las morenenses; así que hoy hemos duplicado la cantidad de móviles que tiene nuestra estación de policía, esto ha mejorado la respuesta del 911, sabemos que sigue siendo dificultosa, sabemos que tiene muchos problemas, pero realmente ha mejorado la calidad de respuesta. Eso también se nota en el crecimiento de la cantidad de los detenidos y hoy hemos aumentado porcentualmente la cantidad de aprehendidos y detenidos con respeto al año pasado. Eso tiene que ver con una mayor presencia en la calle de la policía y también lo que es la presencia de fuerzas especiales. Con el comienzo de la pandemia se instaló en Moreno la base 11, que es una base del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires en la cual se han instalado móviles de la fuerza especializada que camina por tierra que se observa que están vestidos de fajina militar, también en Moreno hemos podido ver el trabajo de la fuerza de Infantería, Policía Motorizada que son los que andan en moto, vestidos de negro y con armas largas.

Es una descripción de la militarización que se encuadra por la pandemia en un conflicto social. Como primer punto. En segundo lugar resulta inquietante los procedimientos con secuestro de armas, de todo tipo y calibre

Está muy bien la pregunta y comparto, por supuesto hay una preocupación central que es la prevención, y como vos decís hay una militarización que es la presencia de más policía pero de ninguna manera alcanza para pensar en una política criminal. Una política criminal inteligente tiene que volver a analizar el delito, ver dónde está, salir a denunciarlo y buscarlo, para eso trabajar directamente con la fiscalía. Y, en eso tu pregunta la respondo, durante el mes de julio hay 50 armas secuestradas en el distrito de Moreno eso es más del doble que lo que se secuestró en julio del año pasado, es más lo que se secuestró en los meses de noviembre y diciembre del año pasado cuando estábamos empezando esta gestión. Eso tiene que ver con una política criminal inteligente relacionada con los delitos existentes que se denuncian y se producen allanamientos, donde se obtienen los materiales con los que se cometen ilícitos. Además de detener a las personas lo que se hace es sacar armas de circulación, eso es muy importante. Quiero resaltar que por impulso de la Intendenta está habiendo una coordinación muy buena tanto con el Fiscal General (Oyhanarte) y el conjunto de las y los fiscales de este distrito, como también con la nueva estación de policía creada por el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, relación con el Ministerio de Nación, todo eso conduce a una política criminal inteligente que nos permiten solo poner más recursos materiales en la calle para prevenir el delito sino también cuando suceden los delitos que se realice la adecuada denuncia, la adecuada investigación, que se pueda detener a las personas y también en algunos casos por ejemplo secuestrar armas, que es una política central para disminuir los niveles de violencia que hay en la calle.

Aumenta el número de detenidos ¿y el nivel de hacinamiento en las comisarías?

Sabemos que esa es una problemática que existe hace muchos años en la Provincia y que no escapa a ninguna jurisdicción, que es un problema que nos preocupa, un tema por el que estamos en permanente en contacto con el Juzgado de Garantía. Se han hecho procedimientos, colaboraciones, acompañamiento con diversas áreas de nuestro Municipio, la Secretaría de Salud, de Protección Civil, de Justicia, la Secretaría de Desarrollo Social, con operativos acompañando, intentando mejorar la calidad de las personas que viven esta situación, que están detenidas. Es un tema que nos excede como Municipio pero más allá de eso lo acompañamos. Hay una situación a nivel provincial que tiene que ver con que hay una mayor ocupación de la cantidad real de cupos existentes

Me reitera la cantidad de asesinatos que hubo en el año 2019?

El año pasado hubo 64 homicidios

Está Rosario, Santa Fe y Moreno dentro del ranking de cinco ¿

este año qué cantidad de homicidios lleva Moreno?

Este año lleva menos de la mitad.

La pregunta que me hago es la siguiente, qué hizo la Bonaerense con Facundo. Quiero saber ¿cuál es la pregunta que usted se efectúa?

Todos nos preguntamos lo mismo ¿Dónde esta Facundo Astudillo? Hay una causa judicial en curso, hay elementos y denuncias, hay una querella por parte de la familia que plantea que hay elementos muy concretos relacionado con la participación de efectivos de esa fuerza y lo que nos preguntamos es ¿Dónde esta Facundo? Queremos que haya respuesta por parte del Estado así lo manifestó el Presidente y como él dijo será muy severo si efectivamente se demuestra que hubo una participación por parte de la fuerza estatal

Berni que sale en todos lados y hace un show sobre esto hace un silencio increíble ¿no le sorprende a usted?

No, no comparto, la verdad no creo que haga ni un show ni un silencio, yo creo que ante la denuncia hubo una decisión judicial que fue acompañada por el Ministerio de Seguridad de la Provincia y el apartamiento de la fuerza y se ha puesto a disposición. Te vuelvo a decir no conozco de lleno el tema porque tenemos ocupaciones en concreto en Moreno pero quiero marcar en ese sentido la diferencia en términos políticos la actuación con el gobierno anterior del actual en caso de violencia institucional, y cuando digo al gobierno actual me refiero tanto a Nación como Provincia, acá hay una intención muy clara de no encubrir ninguna situación sino por el contrario poner a disposición todos los recursos ante la justicia.