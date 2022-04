Desdoblar la elección y lista única

PROYECTO PARA 2025 –

El senador provincial Joaquín de la Torre habló con Desalambrar del proyecto que presentó en tiempo y forma, anulando cualquier interpretación especulativa o de coyuntura: desdoblar las elecciones de la Provincia de Buenos Aires, escindir la puja nacional para que la sábana deje de ocultar lo que siempre será desconocida por el y la votante:

¿Por qué es posible que ahora el proyecto de desdoblamiento avance? ¿Cuál es su importancia?

La intención es mejorar los políticos que elegimos y para eso la mejor forma es que la población conozca y pueda verlos y los identifique claramente. En la boleta sábana actual de 7 cuerpos donde se eligen candidatos nacionales, lo que termina pasando con los políticos provinciales y municipales es que van escondidos o arrastrados por el candidato a presidente. Una de las primeras ideas es elegir mejores políticos, lo segundo es que los temas que se discutan en la campaña de la provincia sean de la provincia o de los municipios y no queden opacados por la discusión nacional. El tercer punto, hemos hecho el proyecto pensando en que sea un cambio estructural y por eso pusimos a partir del 2025 y no a partir del 2023, para que no quede en el aire de las conveniencias, nadie sabe quién va a ser el gobernador ni el presidente en el 2025, entonces lo ponemos afuera de la discusión circunstancial porque entendemos que es un cambio estructural.

¿Es decir que esto si se aprobase es para el 2025 elecciones legislativas, mirando el 27, que son las ejecutivas?

Sí, pero lo más importante es que nosotros entendemos que éstas no son las prioridades de la gente, pero si entendemos que en el mediano y largo plazo se puede elegir mejores políticos para solucionar los problemas. Y por eso hay que cambiar el sistema electoral.

Dentro de este paquete de transformación y que la sábana no oculte tanto ¿boleta única?

Boleta única tiene que ir pegado a este proyecto, lo que pasa que como eso ya había un miembro de mi bloque que había ido presentado el mismo, no tenía sentido que lo vuelva a presentar. Lo que hay que hacer es pegar los dos proyectos.

Se intentó, se exploró, se mencionó, se rumoreó en aquel momento cuando María Eugenia Vidal era gobernadora, hablo del desdoblamiento ¿por qué crees que podría tratarse mirando no el escenario inmediato, sino como decías vos el 25? ¿Qué elementos constitutivos tiene hoy esta propuesta entre las dos coaliciones?

Ponerlo a partir del 25 nadie piensa, nadie está especulando que la suya está en juego. Está bien entonces, lo ponemos para adelante. El gran problema es que, estamos siempre votando o eligiendo o creándoles que tienen que ver con las circunstancias y nadie está pensando en cómo cambiar las estructuras de este sistema que claramente no ha servido para elegir mejores políticos. Me parece que sacarlo de la discusión coyuntural nos permite que hagamos una discusión más sincera y más honesta.

