Desempató Araceli, victoria de Mariel

DOCE MANOS APROBARON EL CONVENIO / POLIDEPORTIVO CUARTEL V –

Largas jornadas con negociaciones cruzadas de todo tipo. Hoy era el día con un único ingrediente a resolver al estar garantizado el quórum por parte Cigna, Naya y Aguilar (integrantes de Juntos): el resultado de la votación.

La portadora de la llave de la felicidad resultó ser La Cámpora, Ateneo Néstor Kirchner, con Marisol Gallardo.

Pero antes del momento final (la votación) merece un señalamiento específico el núcleo central que desde afuera y adentro del recinto representó la defensa del proyecto que seguirá mal confeccionado, con denuncias por falsedades ideológicas y con olor a negocio extraordinario a favor del terrateniente.

La historia, la identidad, las pérdidas irreparables, aquellos espejos de agua que surcaron Cuartel V, cobraron vitalidad y gran emoción para levantar el Proyecto del Polideportivo Diego Armando Maradona. Emmanuel Fernández, Gonzalo Galeano, Noemí Aguilera, Noelia Saavedra y Zulma Gil, el Movimiento Evita en uso de los sueños que imaginaron de niños /as, lo convierten en política pública para ese postergado Cuartel V.

Ellos y ellas sienten que hacen historia y es real. Las niñeces tendrán un espacio, lugar y territorio de notable belleza arquitectónica, de impactante valor inclusivo. Esta dimensión posee tal arraigo que no duda en desafiar todos los pasos administrativos, las normas que por burocráticas que sean no vulneran el sentir popular. Esta expresión vibró en el recinto en sinergia con las pelopinchos instaladas frente al Palacio Municipal, edificio público histórico que tuvo una bandera alusiva:

En el sector de «la barra», vecinos /as de Cuartel V festejaron cada intervención oficialista como si fuese un gol, un grito de júbilo, festejo imaginado una y mil veces durante años.

A ese corazón expuesto acompañaron con sus partituras Lucas Franco, Gastón Fraga, Beto Fraiz y, fundamentalmente, Josefina Díaz Ciarlo quien supo combinar los aspectos técnicos, administrativos, políticos e ideológicos en una intervención completa, encendida y radical.

La Presidenta del HCD administró con celeridad la palabra y hasta impuso el orden cuando «la barra» interrumpía las manifestaciones de quienes se opusieron al modo y las formas políticas, administrativas y técnicas que posee la gran iniciativa. Araceli Bellota debió en un momento del debate desvirtuado por la interna expuesta de Juntos, llamar a los presidentes /as de bloque con voz firme de mando porque es ella QUIEN PRESIDE.

La victoria legislativa y política se consuma en un desempate. Para arribar a la plataforma el oficialismo debió trabajar «incansablemente» hasta garantizar una presencia en el recinto de juego: Marisol Gallardo (representante de La Cámpora, bajo la conducción de Walter Correa) hizo transpirar varias camisetas. Ya no era el quórum, el 13, sino las manos al momento de tocar la botonera. El autotrol mostró la foto, 12 afirmativos, 12 negativos, desempató la Presidenta para que concejales /as, vecinos /as, las niñeces en la calle Asconapé, festejen la conquista.

Expresada la sensación dominante, lo que continúa vivo y en descenso es la institucionalidad. Tal vez sea atinado preguntar en qué recóndito lugar quedó alojada la transparencia, bandera del nuevo oficialismo antes de ser gobierno.

En qué vértice queda anulado que una política popular puede prescindir o barrer las reglas que intentan mantener un orden instituido no por el pueblo sino por la misma conceptualización de la política que administra el poder.

Dónde estuvo la explicación que desacreditara que Jorge Bellsola Ferrer no obtendrá ganancias extraordinarias a cambio de ceder ocho hectáreas que hasta no terminar de aprobarse el proyecto integral seguirán siendo de su propiedad especulativa.

Por qué se clausuró la instancia de mejorar efectivamente el EXPEDIENTE, cumpliendo esa labor el oficialismo junto a la oposición, o cualquiera de las partes en pos de mostrar y demostrar que mejor es más, que es mejor hacerlo que sostenerlo sin modificaciones como muestra implacable de poder y fuerza.

Cuáles fueron los argumentos para ni siquiera estudiar el proyecto de expropiación de las ocho hectáreas de Bellsola Ferrer donde ya se construye el polideportivo, iniciativa presentada no por la izquierda sino por un concejal del peronismo. Si la razón es económica, de recursos, solo basta esperar un tiempo para mostrar periodísticamente que cuando el gobierno quiere avanza sin miramiento económico o financiero.

El «marielismo» ganó una disputa importante en el HCD. Casi con certeza podemos indicar que hay puentes rotos en el Frente de Todos.

En Juntos por el Cambio, con transmisión en vivo, más que trapos sucios volaron vajillas sin freno, casi un postre para el bloque vencedor

Mariel, La Capitana de Moreno, avanza, conduce, construye y no retrocede nunca… rendirse jamás.