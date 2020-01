24 shares







Es la comprensión “ideológica” que otorga sustento a la negación de historias mínimas y próximas. De pronto lo Técnico tomó el rol de inquebrantable y, si es un paso para no retroceder varios kilómetros en materia política, las consecuencias harán al resultado o no de la gran medida de Fernández (Mariel). Sobre un Presupuesto General de Gastos valuado en 6.500 millones de pesos, ¿cuánto representaba sostener a los trabajadores que ya están afuera? La cifra de estadística económica permite entender “hasta qué punto el Municipio está quebrado o es inviable con 5400 empleados” y, fundamentalmente, olfatear si el conflicto es una apuesta histórica de carácter cultural que explicaría la batalla. Las contradicciones principales están muy situadas: es un gobierno del campo nacional y popular que no renueva contratos (despidos encubiertos), desconoce trayectorias de trabajo y promete rever lo que hizo mal a sectores del mismo campo político, partidario e ideológico.

Esteban “El Gringo” Castro, Secretario General del flamante sindicato de la economía popular (UTEP) que pelea por trabajo digno y seguro, es el hombre que dialoga en nombre del gobierno de Mariel Fernández con la dirigencia política y gremial de Moreno que rechaza los despidos y el ajuste.

En la Mesa Técnica del día de ayer, el locuaz Subsecretario de Legal y Técnica (Dr. Merino), entregó a los paritarios un listado de 160 personas pero prometió que el número es de 700 o más.

De lo técnico, de la mesa y las negociaciones, aparece el testimonio de trabajadores /as afectados que piden lugar de expresión pública. Andrea Franco manifiesta: “Entiendo que hay persecución, que hay ilegalidad y estigmatizando a la militancia en Moreno. Yo tenía una Dirección General en el área de No Violencia y Desarrollo Humano donde se tomó como política de Estado la superación de toda forma de violencia. El área se desintegró con la llegada del nuevo gobierno, dejó de tomarse como importante esa política. Concurrimos todo el mes de diciembre a nuestro lugar de trabajo. Como no me llegó ninguna notificación me presenté en Recursos Humanos y ahí me dicen de palabra que me pasaron a Disponibilidad. Desde el 2 de enero estoy reclamando la notificación, tengo que ir todos los días a firmar pero no tengo lugar de trabajo, no tengo función. Es muy inhumano todo lo que pasa”.

¿En dónde firmás?

En una mesita en Recursos Humanos, donde hay un pila de 40 fichas donde firmás tu entrada y salida. Nos dicen que tenemos que ir a nuestros domicilios después de firmar.

¿Cuándo o en qué fecha entraste a la Municipalidad de Moreno?

En octubre de 2018.

La situación laboral de Aníbal Duarte: “El 10 de diciembre presenté la renuncia al cargo. Luego en el IMDEL comienzo a firmar una planilla hasta el último día hábil de diciembre, pero el 2 de enero me dicen que la planilla ya no está. Me entregan una notificación firmada por María Giménez (Administradora de IMDEL) donde se me informa que estaba sin trabajo desde el 12 de diciembre, es decir, que durante varios días concurrí al trabajo sin saber que ya no pertenecía a la planta permanente”.

¿Qué cargo tenía?

Jefe de Proyectos Sectoriales. Ingresé en octubre del año 2018.

Trabajaste con Mariel Fernández cuando ella era la Administradora General del IMDEL (gestión Festa)

Yo soy productor y pertenezco a una organización de productores. Con ella no trabajé pero si articulamos con Mariel, la defendimos a ella, a María Giménez, a todo su equipo, cuando consideramos que desde el gobierno municipal no se llevaban a cabo las políticas que estábamos reclamando. Dijimos por este medio que Mariel tenía las manos atadas porque siempre reclamamos políticas públicas para los sectores de la producción y el trabajo. Me siento dolido por como nos han pagado. También digo que esa excusa de la militancia es para imponer un ajuste que cae sobre la espalda de los trabajadores. Dejar a 400, 700 o 1800 trabajadores en la calle es para imponer un ajuste que no están reconociendo. Ajustan en los trabajadores y no en las empresas que vienen chupándole la sangre al pueblo«.

Mario Moyano era Jefe de Programa en la Secretaría de Salud, cargo que obtuvo en diciembre de 2015: «Lo que hace el gobierno es irracional, discriminatorio y persecutorio, además de no tener sustento jurídico. Si bien tuve acceso al Decreto 3077, y la señora Intendenta cuenta con una asesoría legal dentro del Municipio, los que conocen el derecho saben que el Convenio Colectivo de Trabajo está enmarcado dentro de la ley 14.656 que tiene asidero con la ley de Contrato de Trabajo que es de Orden Público. Cuando hablamos de ésto significa que todo trabajador está dentro de esa norma, por lo que creo que en este Municipio se violaron todos los derechos de los trabajadores. El salario y el trabajo son de índole social pero a éste Municipio eso no le interesa. Me pasaron a disponibilidad pero de forma verbal, estoy esperando la notificación formal porque recién ahí puedo iniciar mi defensa….»

Como trabajaste en Recursos Humanos, en la gestión anterior, ¿se notificó formalmente el pase a disponibilidad?

Así se hacía, es la notificación con fundamentos y motivos. Estimo que disponibilidad es reubicar al trabajador en otro lado. Como son tres decretos que se anulan, ahí está que sacan categorías y dejan a muchos compañeros /as a la deriva. Espero en lo personal recibir una notificación y sentirme afectado, agotar la vía administrativa y luego la parte judicial…

La fecha clave es el día de pago

Ese día sabremos quien no tiene más trabajo (si es que no fue notificado), quien perdió categorías, las bajas…

Con ese resultado, el pago o no, un trabajador puede iniciar su defensa y reclamo

Ahí puedo accionar y hacer el reclamo administrativo que representa contar con un recurso de revisión con respecto al Decreto 3077, sin dejar de lado que la notificación que envió el gobierno es nula porque en el último renglón dice, para tener como resguardo se acompaña decreto (3077) algo que nunca les llegó a los compañeros.

Era del Director General de Desarrollo e Integración Humana, parte de la extinguida Subsecretaría de No Violencia y Desarrollo Humano: «Trabajé desde septiembre de 2018 y hasta el 10 diciembre de 2019 donde no se me renovó el contrato, aún cuando tuve el pase a planta en septiembre del año pasado. Como a la Intendenta o al señor Merino no le gusta mencionar despedidos me considero desempleado, con un atenuante porque el 10 de diciembre presenté licencia médica (por intervención quirúrgica) hasta el 9 de enero de 2020 y donde aún no tengo el alta, con lo que me dejan desempleado con una licencia presentada en tiempo y forma. En este tipo de variables de ajuste donde los trabajadores somos los que salimos perjudicados, para la actual gestión no somos trabajadores sino que somos un número, cosifican a través de la persecución sin ver que somos seres humanos. No entiendo cómo esta gestión se dice ser nacional y popular cuando el primer ajuste que hace pasa por los trabajadores. Los trabajadores son seres humanos que tienen necesidades, cuentas que pagar, una familia que debe alimentar, no somos números. Por otro lado quiero mencionar de la estigmatización de la militancia, porque una buena parte de estos trabajadores perjudicados somos militantes, militamos para la lista del Frente de Todos con la que Mariel Fernández ganó la intendencia. En todo caso, ¿hicimos mal en militar también para ella?

CRISTIAN ROMERO

Por este presente de dinámica y vértigo, habría que establecer una pregunta posible:

Los desempleados o excluidos del actual gobierno comunal, los sin trabajo formal, aquellos /as que no tienen ni espacio ni función, ¿serán contenidos en la flamante Unión de Trabajadores de la Economía Popular?