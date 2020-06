0 shares







COMERCIANTES QUE NO ACOMPAÑAN LA PROTESTA DE OTROS COMERCIANTES –

Al mediodía de este viernes está prevista una marcha al Municipio de Moreno en reclamo por la seguridad que falta. Pablo Etchegoyen de la Agrupación Álvarez de Pie, manifestó un plan de comerciantes, pequeños industriales y productores para poner fin a la persecución tributaria y lograr la autorización de apertura de comercios. Néstor Botazzi, hombre del comercio morenense, pide espacio para aclarar algunos puntos de vista y hablar de los acuerdos consensuados con el gobierno local que nadie puede poner en peligro: «Lo que empezamos a organizar nosotros no tiene que ver con lo de mañana (por la marcha de hoy a las 12:30), si bien apoyamos cualquier movimiento que se tenga que hacer por seguridad en el Municipio, en lo personal y hablo solo por mi, pienso que podemos hacer un montón de marchas para que manden algún patrullero, calmarán algún tiempo, pero si no tenés cárceles, justicia, vamos a estar en la misma. Por ese lado apoyamos la marcha como grupo pero más por el lado de la seguridad, por el lado comercial hemos logrado un acuerdo Municipal que mañana tenemos que terminar de cerrar pero hoy por hoy, pese a que no está constituido oficialmente, hemos pasado de inspecciones incesantes y con multas a todos los comercios del Municipio a que se pueda vender en puerta, por eso no van a multar al comercio o las oficinas que puedan entrar de a uno y con niveles de asepsia y protocolos que enviamos al Municipio porque no los tenía. A través de muchos que se fueron ofreciendo, en nuestro grupo son más de 500 personas y hay profesionales, comerciantes y personas expeditivas en este sentido, se fueron mandando los protocolos de todos los rubros, se recibieron en el Municipio la semana pasada, fue parte de las negociaciones todo esto.

¿No hay persecución? Es lo que dijo Pablo Etchegoyen en una nota que pude hacerle.

Llegaron inspectores al comercio elevaron una nota y a partir de ahí comerciantes que están dentro del grupo, cercanos a este, empezaron a increpar a los inspectores preguntándole por qué la multa, combinaron con el tema manteros y todo el desorden que sabés que sucede en Moreno Centro y a partir de ese momento decidieron ir a la puerta de Inspección. Los que estábamos cerca en el término de 5 minutos llegamos, fue todo muy rápido, nos habremos juntado unos 40, y logramos tener una charla afuera con el Jefe de Inspección, Marcelo Olivera. Lo que surgió de toda esa discusión, que tuvo algún grado de violencia verbal, llevó a un acuerdo. A las dos horas más o menos me citaron y llegamos al acuerdo de terminar con todo esto de Take Away y vender solo por delivery, cuando no tiene ningún sentido porque con protocolos cuidás, te cuidás y podés venderle a las personas en el momento, no tiene sentido que una persona retire del negocio, se la lleve a la casa con un costo si los movimientos son los mismos: viene una persona con el auto hasta tu negocio, te compra, te pagó y se fue, lo importante son los protocolos a seguir.

AUDIO 1

Las multas que se aplicaron ¿se tienen que pagar o forman parte de la negociación y del canal de diálogo abierto?

En el canal de diálogo vamos a intentarlo por supuesto, consideramos que no es justo, hay muchas multas que se hicieron en un momento donde no estaba la información pertinente. Hoy mismo si querés saber cuál es la metodología no hay una información muy concreta, hubo multas por falta de información, hubo comercios que abrieron con la misma desesperación que tiene un mantero en la calle porque tiene obligaciones que no logra cumplir, no solo para su propia subsistencia sino empleados, alquiler, es complejo. Se acomodó por suerte pero, para mí, tiene que haber un nobleza obliga por parte del Municipio y entender que personas somos todos y nadie hizo nada de mala fe. Será una pelea aparte pero no tan aparte, va a ser cercano.