ASAMBLEA DE MUJERES AUTOCONVOCADAS –

Tomaron lugar a metros del Hospital donde una niña de 12 años de edad dio a luz a su hijo, un suceso que muestra el abuso, la violación y las fallas que el sistema de derechos no puede ocultar. El jueves por la tarde la Asamblea Abierta bajo la consigna Niñas No Madres representa el inicio de un trabajo profunda, arduo, cargado de obstáculos.

Soledad participa en la convocatoria. Es ella, otras mujeres autoconvocadas y las militantes de Juntas a la Izquierda (MST), las que comprenden las situaciones que tienen asiento en el distrito de Moreno: «En diciembre, a través de una portera de una escuela, la información de una niña de 12 años que cursaba un embarazo de ocho meses, lo que nos llevó a hacer un seguimiento y acompañamiento a la familia. Eso abrió la puerta para tener referencia de casos similares que carecen de datos oficiales de niñas madres de Moreno».

La convocatoria a asamblea, ¿tuvo eco?

No el que nosotros queremos. Fijate que en el caso de esa niña de 12 años lo que vemos es que la misma escuela naturaliza el no cumplimiento del Protocolo que debe aplicarse en hechos de abuso y violación. Esa historia nos llevó a dimensionar que el feminismo no tiene estos hechos en su agenda, no lo tiene como una problemática porque cree que la misma se concentra en el noroeste y norte de nuestro país, según las estadísticas de UNICEF, cuando en el Conurbano cada tres horas una niña es forzada a gestar y parir.

Ocurre que la noticia es la maternidad forzada de una niña y no la violación que sufrió la niña

El embarazo de esa menor y de otras que tenemos conocimiento son producto de violación y abuso sexual. Aún no están los resultados de ADN y eso impide confirmar o no que el caso está en lo que llamamos abuso intrafamiliar, por que hablamos de delitos de alta impunidad porque quedan muy adentro de la familia. Por supuesto que están las instituciones que no cumplen con el Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo, nos referimos a la escuelas y el Servicio Local de Niñez, pero además no estuvieron a la altura de la problemática de abuso y violación. Otro aspecto que tampoco parece merecer importancia o valor son los riesgos obstétricos por los que obligan a transitar a una niña que no es solo el parto. Insisto, es una problemática tan grave que nos obliga a actuar y trabajar esto…

Al ser una Infancia Robada, esa niña madre es probable que deje de concurrir a la escuela…

Por supuesto, y esa niña se vuelve probablemente en una estadística de deserción escolar perdiendo de vista que no está en condiciones emocionales ni físicas para hacerlo. Por todo esto asumimos el compromiso y el trabajo de desnaturalizar la cultura de abuso que hay contra la niñez y hacer que el feminismo tenga a esto como agenda prioritaria porque estas vulneraciones de derechos no ocurren sólo en Tucumán sino también en Moreno.