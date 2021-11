Desplazado el Director de la UPA por actos de violencia en distintos niveles y grados

La noticia tiene confirmación y aspectos agregados que la destacan. Trabajadoras / es de la Unidad de Pronta Atención (UPA) y el Modular en Cuartel V, fueron presentando denuncias contra el modo de conducción del Director Pablo Raffa (especialista en Terapia Intensiva y Médica Clínica). No fue un caso aislado sino la sumatoria de eventos que pusieron en la cornisa a un hombre que afrontó y enfrentó la pandemia en en Hospital Modular creado para esa enorme contingencia.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) fue acompañando y sosteniendo una protesta que estuvo a centímetros de ganar la calle, pero, y hay que destacarlo, el Director Ejecutivo del Hospital Mariano y Luciano de la Vega Emanuel Álvarez decidió sacarlo de esa posición jerárquica ante las denuncias por malos tratos y violencia de género.

Walter Cravero, Secretario General de ATE Moreno, explicó a Desalambrar el proceso que tuvo el caso y la férrea decisión del Director Álvarez de escuchar y responder a los /as trabajadoras /es de salud: «Había un montón de denuncias de varios servicios que involucraba de manera no directa pero si señalando a la Dirección del UPA y el Hospital Modular, en este caso Pablo Raffa. Ante esta situación, la decisión del Director del Hospital Mariano y Luciano de la Vega (Emanuel Álvarez) fue separarlo a Raffa de la Dirección del UPA y Hospital Modular (NdR: Raffa es Director Asociado del Mariano y Luciano de la Vega), pero además se puso en marcha el Comité para la Erradicación de cualquier tipo de violencia en los ámbitos públicos, espacio donde participan funcionarios /as y representantes sindicales».

¿De qué trataban esas denuncias contra la dirección de la UPA y Hospital Modular?

De distintos niveles de violencia. Hablo a nivel general para preservar las presentaciones que hicieron las /os compañeros, violencia, persecución y en algunos casos violencia de género. No se hablaba solamente del Director sino también de algunos responsables de servicio. Entonces la decisión fue afectar a la Dirección Asociada y queda a cargo de forma directa el Dr. Emanuel Álvarez, que es el Director Ejecutivo del Mariano y Luciano de la Vega (NdR: la separación de Raffa ocurrió en la primera semana de noviembre).

ATE escucha las denuncias, acompaña el proceso y luego el Dr. Álvarez participa de una asamblea y toma la decisión de separar al Dr. Pablo Raffa, una medida más que correcta, ¿es así?

Tal cual, pero además el Dr. Emanuel Álvarez no le corrió el cuerpo al conflicto, incluso previo a la asamblea habló con los trabajadores /as en un gesto pocas veces visto y que debe ser reconocido porque habló con los trabajadores de base y se puso a disposición para resolver el conflicto.

