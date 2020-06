1 shares







EXPRESIONES DE LA PRIMER JORNADA EN LOMAS DE CASASCO

DETeCTAr es un operativo sanitario conjunto entre Nación, Provincia y Municipio y consiste en realizar testeos casa por casa, para buscar a aquellas personas con fiebre o síntomas compatibles con el Covid-19. El objetivo es garantizar el acceso a la salud a la población más vulnerada, facilitar la vacuna antigripal e integrar las actividades sanitarias comunitarias al sistema de salud formal. Párrafo del comunicado oficial que se entregó esta tarde relacionado con el operativo en el barrio Lomas de Casasco que contó con la presencia de la señora Intendenta.

Como integrante de un grupo de mujeres del territorio, Elizabeth participó como voluntaria acompañando el despliegue gubernamental: «Las preguntas que les hacen más que nada es si tienen enfermedades crónicas, algún problema de salud que lleve tratamiento como el asma, trasplantes, diabetes, que sean de alto riesgo, esas son algunas de las preguntas. También preguntan por los síntomas, si tuvieron tos o fiebre, la idea era tomar la temperatura a todos los integrantes de la familia, muchos vecinos se enojaban porque solo le tomaban al que le hacían la encuesta».

Lo que me dijo la Secretaria de Salud es que el hisopado se realizaba a la persona que haya presentado síntomas más que fiebre.

Claro, nosotras le hacíamos las preguntas y si había tenido síntomas de fiebre, tos, dolor de garganta o había tenido contacto con alguien que tuviera COVID, si las respuestas eran que sí se le hacia el hisopado, se lo escoltaba hasta el Hospital Sanitario que estaba en la rotonda y se le hacia allí.

¿No en la casa sino en el Hospital Móvil?

Claro.

¿Qué te dejó la encuesta, a vos, al barrio o las vecinas que se conectan por Whatsapp? ¿Tranquilidad, dudas?

Nosotras, las referentes del barrio ninguna quedó conforme por el tema de las quejas, nosotras estuvimos en una manzana y no había síntomas ni nada pero le tomamos la temperatura a todos los integrantes de la familia. La encuesta fue buena por un lado porque no había síntomas, pero por otro lado había cuadras que pasaban de largo, no les hacían las encuestas a todos, no le tomaban la temperatura a todos, era más propaganda que otra cosa.

¿No será que mañana realizan todos los lugares que no fueron rastrillados hoy?

Si, mañana se sigue pero se va a hablar el tema de que sea más intenso, que no se salten personas, que le tomen a todos la temperatura.

Te pregunté por los interrogantes que quedan en el barrio

Hay gente que es asintomática que puede estar contagiando sin saber y sin saber nosotros tampoco porque si no tiene fiebre, que es la única herramienta que nos dan, no podemos saber si tiene o va a contagiar a otro.

Antes que ocurriese este operativos, ¿creían que le iban a hacer hisopados a todos para tener tranquilidad?

Claro, esa era la idea, si una persona no tiene síntomas ¿cómo sabes si tiene COVID?

Las personas que fueron hisopadas hoy con síntomas ¿fueron trasladadas al hospital o se quedaron en sus casas, en el barrio?

La verdad no nos dijeron nada, cuando volvimos a la plaza donde nos reuníamos todos después de hacer la encuesta en la cuadra que nos tocó, nos dividimos por grupos y no nos dijeron si hubo gente que dio positivo, por lo menos a nuestro grupo no nos dijeron nada.

Es un aprendizaje para las comunidades y al mismo tiempo ellas tienen demandas, si no reciben se tienen que mover, salir a buscar algo.

Claro, la mayoría de los que vivimos en barrio somos pobres y vivimos de changas, es la mayoría del barrio, un 70% es pobre y vive de changas, si no se mueve no tiene para comer.

Sobre esto, ¿hay un compromiso o respuesta por parte de las autoridades del gobierno de resolver cuestiones alimentarias? Estuvo la Intendenta participando del DETeCTAr.

Los únicos que reparten mercadería dos veces al mes son las escuelas y en muchas si tenés más de un hijo, te dan solo por uno, cuando deberían darte por cada uno. Los merenderos no reciben ayuda del Estado, las ollas populares se arreglan con lo mismo que dona la gente así que mucho del Estado no tenemos. Hoy vino la Intendenta, no sé en qué momento, bajó, se sacó una foto y se fue, no estuvo con nosotros en el recorrido ni nada de eso.

Mañana es la segunda y última jornada en Lomas de Casasco

Esperemos mañana acordar para que se tomen otras medidas y más trabajo, la gente que trabaja con la Intendenta viene para la foto no con ganas de trabajar. Nosotras que no nos pagan, nos tomamos toda la molestia de ir casa por casa, tomarle la temperatura a cada integrante de la familia, y ellos pasan y te hacen dos preguntas, le toman a uno la temperatura y se van.

Hoy la Secretaria de Salud me habló de un cuerpo, de estructura Municipal, del Hospital, la Maternidad, promotores de salud, habló de recursos humanos desplegándose en Lomas, ¿me decís que eso no es así?

No, hubo promotores de salud y enfermeras pero no se tomaban el trabajo de ir casa por casa y preguntarle bien a la gente, más que llenar la planilla por arriba y tomar la temperatura a uno de la familia… era una encuesta por encima. Las vecinas del barrio se tomaban más el tiempo de preguntar cómo la estaban pasando y si necesitaban algo. Quiero recalcar el tema de las vacunas, hay mucha gente con asma que no recibe las vacunas, se les pidió el número de teléfono y esperemos que se hagan cargo y llamen a esta gente para conseguirles las vacunas, por lo menos para los de alto riesgo.

¿AYSA poniendo cloro ahí? ¿Es AYSA la empresa?

Si, AYSA poniendo litros y litros de cloro que nos descompone, no se puede tomar el agua, en mi casa estamos todos descompuestos, estuvimos una semana donde no teníamos plata para comprar el bidón de agua y estamos todos descompuestos.