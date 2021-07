Detenciones durante la movilización convocada por el Foro por la Soberanía en Tucumán

Tras la llegada del presidente Alberto Fernández a la provincia de Tucumán para la conmemoración de un nuevo aniversario de día de la independencia del Estado colonial argentino, el Foro por la Soberanía convocó una movilización en el marco de la campaña nacional contra el decreto 949/20, el cual autoriza al Ministerio de Transporte a conceder la licitación de la Hidrovía Paraguay-Paraná a entes privados o mixtos para «la operación del dragado, balizamiento y cobro del peaje del río Paraná a la Administración General de Puertos».

Es decir que lo reprivatiza, siguiendo adelante con el proyecto del ex presidente liberal y peronista Carlos Saúl Menem que lo privatizó por primera vez en 1995, durante su segunda presidencia. Además, múltiples organizaciones socio-ambientales señalan la urgencia de generar actividades económicas que no sean meramente extractivistas, dada la conocida crisis climática y su consecuente impacto en la calidad de vida de quienes habitan, humanos y no humanos, en las inmediaciones del río.

Lxs manifestantes fueron recibidos con palos, gases y balas de gomas. Algunos de ellxs terminaron hospitalizadxs y ocho fueron detenidxs por la policía del gobernador Manzur. Desde el foro por la recuperación del Río Paraná señalan que «El estudio de impacto ambiental que provocará no se conoce. Es elemento prioritario para evaluar un proyecto».