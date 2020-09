0 shares







EXPLICACIÓN OFICIAL DEL PROCEDIMIENTO –

Una filmación casera muestra la solución final que porta un mensaje «correctivo». Una parte del lote que transportaba la empresa San Sebastián es arrojada en el predio que tiene Bromatología (el pasado jueves). Alimentos frescos que escasean en los bolsones alimentarios y en las ollas, provoca «algo más que molestias» si se lo mira desde ese único plano. Sin embargo, la acción arranca en una zona de Moreno Sur donde se realiza un procedimiento que detecta la comercialización de pollo, filet de merluza y hamburguesas sin la documentación que avale procedencia. Florencia González, Directora de Seguridad Alimentaria brinda la explicación del suceso que se enmarca en un objetivo: ordenar.

La imagen de arrojar la comida es fuerte, ¿cuál es la explicación que tuvo esa medida?

Lo que viene surgiendo, si bien nosotros controlamos la mayoría de camiones que andan y circulan por Moreno, es que hay determinados camiones que llevan mercadería y alimentos que no tienen documentación. Por ejemplo todo lo que salga de un frigorífico tiene que tener un permiso sanitario que es una documentación de la mercancía que lleva, en donde figura la temperatura, el frigorífico de donde sale, que tipo de alimento lleva y la firma de un veterinario, certificado registrado por el SENASA, el no tener ese tipo de documentación bromatología indica que no sabe la procedencia de esos alimentos, entonces si yo no sé si cumple con todos los controles bromatológicos y todos los protocolos sanitarios que tiene que cumplir para salir del frigorífico no lo puedo poner a la venta, no puedo permitir que estos alimentos lleguen a la casa de los vecinos porque no sé si el cerdo está libre de triquinosis, si tienen algún tipo de enfermedad, bacteria o lo que fuera que pueda llegar a perjudicar la salud del vecino. Entonces como medida preventiva al no tener la documentación y no tener un veterinario que lo avale se procede al decomiso

¿Pero no puede el propietario, en este caso San Sebastián, mostrar los papeles y no tirar la comida? ¿Qué es lo que encontraron para tomar esa decisión?

La verdad que es al momento de inspección y en principio no se tira toda la mercadería, se tira una parte

¿Por qué una parte y no todo?

Para que sea en realidad un correctivo, nosotros no queremos perjudicar al trabajador ni a la empresa, queremos que se regularicen, sabemos que esta situación existe por doquier en el distrito, hay que empezar a regularizarlo, para eso tiene que hacer un poco de ruido y hay que decomisar una parte. Entonces, por ejemplo San Sebastián que es el que se ve en el video vino al otro día, habló con parte del equipo y lo que se acordó es que se va a poner en regla, que no va a dejar de venir, nosotros le pedimos que no dejen de venir a la estación sanitaria que es nuestra oficina donde se controlan los camiones, que si tiene alguna documentación que le falte, ya sea libreta sanitaria, desinfección o lo que fuese, que venga y lo comunique pero no que lo vayamos a buscar a Trujui.

¿Eso de buscarlo fue por una casualidad o por qué mas o menos van siguiendo el circuito de lo que hace una empresa como San Sebastián u otra?

Lo que se hace es recorrer los centros comerciales, los camiones que están entregando mercadería se los para y se le pide la documentación, si no la tienen se le labra un acta. En este caso se hizo el decomiso y la desnaturalización y al comerciante también se le hace una multa porque el no puede recibir mercadería si no esta abastada, es decir si no tiene el sello de bromatología. Cuando le bajan la mercadería tiene que mostrar San Sebastián o el comerciante ese papel

Me queda claro que la mayoría no pasa por el abasto

Hay una gran parte que no pasa

AUDIO 1

AUDIO 2:

¿Hay otra medida que no sea tan violenta para quién no entiende esto?

Se le hace multas, cuando le falta la documentación sanitaria la mayoría de las veces se procede a un decomiso porque no sabemos procedencia, no sabemos si la vaquita pasó por todos los controles porque yo no estuve en el momento de todos esos procesos, no puedo avalar yo con el sello de bromatología, estaría certificando que esos alimentos están en condiciones y estoy poniendo mi firma, no puedo avalar que esa mercadería esté en buenas condiciones

En el decomiso y tirar lo que tiraron ¿esa caja del camión tiene que ver con solo un producto o varios productos, es decir si va pollo, hamburguesa, pescado es lo mismo?

En realidad no pueden ir en una misma caja alimentos de diferente procedencia animal, en el caso de San Sebastián venia filet de merluza y pollo, venía todo mezcladito, tampoco cumple con eso

¿Así que al día siguiente del procedimiento se presenta San Sebastián?

San Sebastián se presentó, habló con nosotros y lo que hacemos es hacer el seguimiento para que ellos regularicen, pero también se toma registro de los lugares donde entrega, de esta forma si San Sebastián en un lapso determinada no pasa por esta oficina vamos al comercio a ver si bajó mercadería allí.

Es una hoja de ruta porque ustedes saben que empresas mas o menos están abasteciendo Moreno

Moreno es muy grande también y nosotros no llegamos a todos los sectores, se va haciendo como un caminito de hormiga.

AUDIO 2

¿Esta empresa puede iniciar alguna acción legal contra el municipio?

Podría, no sé supongo, la realidad es que nosotros estamos amparados hay un Código Alimentario que a nosotros nos ampara, hay normativas de SENASA que nos amparan

Es la primera vez que decidis hacer algo de estas características u ocurrió antes, llevar el camión que no pasó por el abasto y tirar la mercadería

Hace 15 días atrás se paró un camión que tenia 21 media res y 5 estaban en malas condiciones ¿Qué es en malas condiciones? Que la carne estaba negra y que estaba sucia porque el camión estaba sucio, otras tenían la grasa amarrilla ¿eso que significa? O que perdió la cadena de frío y que no está en condiciones y que la grasa amarilla indica que es viejo, entonces eso llega al barrio y lo venden como carne picada. Ante esas situaciones la verdad que nosotros tenemos que actuar

Es la obligación de hacerlo porque no solo estamos hablando de la seguridad alimentaria sino de la vida misma que después nadie sabe la consecuencia cuando esto circula así

Claro, además la carne picada la cortan y te la venden así. Nosotros tratamos de evitar ese tipo de acciones porque además después es un problema sanitario, de salud. El hospital hoy está abarrotado, es todo una cadena. Nos duele en el alma porque sabemos la condición económica y social en la que vivimos.

AUDIO 3

Moreno es grande, extenso, ¿cómo planifican estos controles luego de la pandemia?

Se termina esta etapa y nosotros vamos a salir con más fuerza a la calle. Ahora se viene el calor que implica que los equipos de frío de los camiones no funcionan demasiado bien, entonces la carne se puede echar a perder, pierde cadena de frío, entonces nosotros vamos sorteando este tipo de situaciones.