Detrás de los resultados en SUTEBA está la realidad

Por Martha Ibarra / docente,militante –

Soy afiliada a SUTEBA en Moreno desde hace 31 años, pero también participé en el gremio anterior, en los 80. En toda elección me interesa visualizar su totalidad para entender lo que en verdad se representa y no quedarme con las cifras o porcentajes reducidos que no muestran la realidad.

En la elección anterior de 2017 de Moreno, de 3175 empadronadxs, votaron 1603: el 60,5%

En 2022, de 3093 empadronadxs, votaron 1406: el 45,5%

El 45,5% de votantes repartieron los 1406 votos:

45,6% (641 afiliadxs) votaron a la lista Celeste

25,8% (363 afiliadxs) votaron a la lista Multicolor

25,1% (353 afiliadxs) votaron a la lista Violeta

3,3% (46 afiliadxs) votaron en Blanco (46)

0,1% impugnado nulo (2 afiliadxs)

Visualizando en general, en ese 100% (3175) de afiliadxs en el SUTEBA MORENO:

El 54,5% NO VOTÓ (1687 afiliadxs)

El 20,7% votó a la lista Celeste (641 afiliadxs)

El 11,7% votó a la lista Multicolor (363 afiliadxs)

El 11,4% votó a a lista Violeta (353 afiliadxs)

El 1,5% votó en blanco (46 afiliadxs)

El 0,1% quedó impugnado o nulo (2 afiliadxs)

OFICIALISMO – OPOSICIÓN

Elecciones 2017:

Oficialismo (Celeste) 55,8% de electorxs

Oposición (Multicolor) 43,1% de electorxs

Elecciones 2022:

En base a los votos emitidos por lxs 1406 electorxs :

Oposición (Multicolor + Violeta) 50,9% de electores (716)

Oficialismo (Celeste) 45,6% de electorxs (641)

En base al 100% del total del padrón de afiliadxs (3093) la representación es:

Oposición (Multicolor + Violeta) 23,2% de electorxs (716)

Oficialismo (Celeste) 20,7 % de electorxs (641)