Deuda: El FMI envía este lunes U$S 4.355 millones, que Guzmán utilizará para pagarle… al FMI

El Fondo Monetario Internacional repartirá este lunes, entre todos sus países miembro U$S 650.000 millones en concepto de derechos especiales de giro (DEG). A la Argentina le corresponde el 0,76% de la cuota. El Gobierno ya adelantó que los fondos no se utilizarán para paliar los efectos de la pandemia sino para pagar vencimientos de deuda al propio FMI por U$S 4.380 millones hasta fin de año.

El primero de los vencimientos será en septiembre, por un monto de U$S 1.870 millones en concepto de pagos de deuda de capital. El 22 de noviembre hay un nuevo vencimiento con el organismo por intereses y recargos, que totalizan U$S 640 millones. El último está previsto para el 22 de diciembre, correspondiente a otro pago de capital, por U$S 1.870 millones.

Estos pagos de capital e intereses de deuda en concepto del préstamo stand by de U$S 44.000 millones contraído por Mauricio Macri, serán realizados (a pesar de su ilegitimidad) en el escenario más probable de que el Gobierno no alcance un acuerdo de renegociación de deuda con el organismo antes de diciembre.

Respecto a esto último, fuentes del organismo multilateral consultadas por Télam afirmaron que «el equipo técnico del FMI y las autoridades argentinas se comunican con frecuencia y continúan trabajando en estrecha colaboración con el fin de profundizar el trabajo técnico hacia un programa respaldado por el FMI».

Los trascendidos indican que se estuvieron realizando reuniones entre ambas partes durante los últimos días y que el FMI ya dictaminó las condiciones que impondría a la Argentina para acordar un préstamo de Facilidades Extendidas por diez años: un ajuste del gasto para alcanzar un “sendero de convergencia fiscal” que apunta al déficit cero en 2025. Sin embargo, Guzmán ya sobrecumplió la meta, y en el primer semestre de 2021 llegó a un déficit cuasi cero. Así lo demuestra un reciente informe de CIFRA-CTA.

Como afirma Esteban Mercatante en el libro Salir del Fondo (2019), el FMI es el garante de que la Argentina siga sometida al endeudamiento eterno. Cada “asistencia financiera” del organismo internacional con Argentina es al mismo tiempo una intervención imperialista.

La renegociación de la deuda sólo mantiene al país en el círculo vicioso de la deuda, pero los costos de pagar la deuda no recaen sobre los grandes empresarios sino sobre los trabajadores. Para estos últimos, romper los compromisos con el Fondo y dejar de pagar la deuda externa es la única vía favorable para salir de la crisis.

Como es la distribución de los DEG por el FMI

Los derechos especiales de giro (DEG) constituyen la moneda del organismo multilateral. Según el FMI se trata de un activo, aunque no dinero en el sentido clásico porque no se puede utilizar para transacciones, sino que tiene un uso como unidad de cuenta.

El valor de un DEG se basa en una canasta de las cinco principales monedas del mundo ( dólar, euro, yuan, yen y libra esterlina), donde el dólar y el euro tienen la mayor participación de 41%, y 30%, respectivamente.

La distribución de DEGs que entrará en vigor este lunes 23 de agosto constituye una asignación histórica -debido a que nunca antes en la vida del organismo se asignó tantos fondos a los los países miembros- y con el objetivo de «paliar los efectos de la pandemia». Pero se distribuirá según el valor de la cuota de cada una de las naciones o Estados que lo integran, de manera que el reparto de fondos sea desigual, en detrimento de los países que más recursos necesitan.

Apenas unos 275.000 millones de dólares (unos 193.000 millones de DEG) de los U$S 650.000 millones de la nueva asignación se destinarán a los mercados emergentes y a países en desarrollo, incluidos los bajos ingresos, que son los más afectados por la pandemia de coronavirus.