REPORTE DIARIO –

Este mes de cierre de año exhibe una placa, con datos generales y escasos detalles. Ya no aparecen las edades de las víctimas de coronavirus, un aspecto de valor respecto a los grupos de riesgo advertidos al comienzo de la pandemia.

Con la información de esta jornada, el partido de Moreno tiene 603 muertes por COVID, un porcentaje de 2,9 por ciento que es menor al 3,3 por ciento de la Provincia de Buenos Aires.

Son 20.778 las personas infectadas (que incluye los fallecidos /as) y 19721 los /as recuperados /as.