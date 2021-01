0 shares







REPORTE OFICIAL –

La incidencia acumulada trepa a los 24.204 un día antes que termine el primer mes del año 2021. Uno de los indicadores vistos en menor ángulo muestra incremento sostenido: son casi 22 mil las personas que no contrajeron la enfermedad. En esa línea positiva, los / as recuperados /as llega a 21.722. En relación a la vacunación la cifra es de 2513 voluntarios /as (sesenta más que ayer).