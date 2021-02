3 shares







REPORTE OFICIAL –

Los datos corresponden al día domingo y que tienen las correcciones que, por los errores de tipeo oficial, no dejan de sugerir la administración de números y /o cantidades que no es algo nuevo ni exclusivo de un distrito, y por ello tiene importancia para no aceptarlo como fruto de la naturalidad.

Ajustados los números de vacunados /as y fallecidos /as, Moreno presentó hasta ayer 24.752 contagios. Personas que ya recibieron la dosis de Sputnik V: 3.588. Con relación a las defunciones ocurridas desde el inicio de la pandemia, ya son 679.