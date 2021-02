0 shares







DATOS DE LA SECRETARÍA DE SALUD –

En este 20 de febrero queda el registro de 700 personas que perdieron la vida a la causa del coronavirus. En toda la Provincia de Buenos Aires la cifra es de 25.888.

Con relación a la curva epidemiológica, Moreno acumula 25.558 positivos desde el inicio de la pandemia.

Hasta el momento son 1956 voluntarios /as que recibieron las dos dosis de la vacuna Sputnik V, con lo cual aún no se cubrió la totalidad de trabajadores /as de la salud (calculado en más de 3.000).