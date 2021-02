0 shares







DATOS DE LA SECRETARÍA DE SALUD –

Con el efecto «Ginés» sobre la cabeza, el plan de vacunación adquiere una centralidad que ya no es epidemiológica. De acuerdo al testimonio de la Secretaria de Salud municipal, un poco más del 50 por ciento del personal de salud recibió la vacuna que, para que produzca la inmunización, debe contar con las dos dosis de Sputnik V. En tal sentido son 1977 vacunados /as con las dos aplicaciones, cifra que debe cruzarse con los más de 3000 trabajadores /as que integran el núcleo de esenciales.

La curva de contagios alcanza la cifra de 25.669. Las personas fallecidas por COVID es de 702 hasta el momento.