0 shares







REPORTE DIARIO –

El fin de semana largo dejó varios registros. El 8 no hubo parte producido y el de ayer nos lo fue entregado hoy. No es relajamiento lo que explica el asunto, tal vez cansancio, agotamiento, impacto en los recursos humanos, pero el COVID no desapareció y a pocos días de terminar el año ya se habla del rebrote. Los informes epidemiológicos seguirán hasta que toda la población esté inmunizada. Son 597 las personas fallecidos por coronavirus en el distrito; 21152 en la Provincia de Buenos Aires y 39632 en todo el país.