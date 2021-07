Diez detenidos en Cuartel V tras un desalojo de tierra

Es una de las columnas vertebrales de la gestión, no permitir usurpaciones. Con la ley en la mano y la fuerza policial siempre lista a reprimir la comisión de ilícitos. Un gobierno popular no solo puede pensarlo sino hacerlo. Según gacetilla oficial muy escueta (no significa reduccionismo), se informa de un «desalojo» que dejó como saldo la recuperación de 40 hectáreas y diez personas detenidas:

En el Barrio José C Paz, lindante con los municipios de Pilar y José C Paz, se realizó un fuerte operativo policial tras la usurpación de un predio de cuarenta hectáreas. Durante el operativo se logró desalojar a 300 personas que intentaron tomar las tierras, y 10 resultaron detenidas. Actualmente, se encuentran efectivos policiales en el lugar, Infantería y Antidisturbios de la Policía Bonaerense».