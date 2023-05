Dinero del Fondo Educativo en plazo fijo, la bicicleta financiera del Municipio de Mariel

RENDICIÓN DE CUENTAS 2022 –

La sesión especial del jueves pasado ofrece mucho material que revela el uso de los recursos públicos, unos 37 mil millones de pesos en el ejercicio del año pasado.

Lorena Pereira, concejala del Partido Obrero en el Frente de Izquierda – Unidad, fundamentó su voto negativo por varias causas vinculadas a la educación. En primer orden, por los expedientes – actos administrativos 2022, quedó en claro que el Fondo Educativo no fue utilizado en su totalidad para reparar, refaccionar o construir aulas nuevas, algo que afirmaron varios / as concejales /as del oficialismo.

Ese recurso afectado ingresa a las arcas municipales por goteo. El hallazgo de la edil de izquierda está en una operación financiera, de índole legal por supuesto, que resulta colocar millones de pesos del Fondo Educativo para obtener un rédito mensual.

Por ejemplo, en marzo se realizó el depósito de 50 millones de pesos, plazo fijo a treinta días que tuvo más de 1 millón de pesos de rendimiento.

Pereira describió que esa mecánica no solo tiene ejemplos en el primer trimestre sino también en el último del año 2022, mientras las escuelas presentan severos problemas de infraestructura que, hay que recordar, es de competencia directa del gobierno de Axel Kicillof: