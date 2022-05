Diputada de Bahía Blanca acusa a Kicillof de “hacer oídos sordos” al reclamo de obras en escuelas

La diputada del GEN, Natalia Dziakowski, reiteró el pedido por la falta de gas en escuelas de Bahía Blanca.

La llegada de las bajas temperaturas a la provincia de Buenos Aires no pasó desapercibida para la comunidad educativa de la ciudad de Bahía Blanca que, a pesar de los reiterados reclamos, continúa sufriendo el frío por la falta de gas en varias escuelas del distrito.

En este sentido, la diputada de Juntos, Natalia Dziakowski, quien ingresó el reclamo la semana pasada a la Legislatura bonaerense, volvió a cuestionar al gobernador, Axel Kicillof, por “hacer oídos sordos” a la situación que atraviesan las escuelas sin gas en Bahía Blanca.

“El pasado 26 de Abril presenté un pedido de informe para que la DGCyE en el corto plazo abone las certificaciones correspondientes a los contratistas de obras de gas en los establecimientos educativos de Bahía Blanca”, explicó Dziakowski.

Sin embargo, la diputada del GEN Dziakowski aseguró que “a la fecha, no solo no hay novedades, sino que desde el gobierno de Kicillof han hecho oídos sordos, no sólo a nuestros reclamos sino al de toda la sociedad, mientras tanto, el frío se sigue colando”.

Cabe señalar que, en la actualidad hay más de 10 escuelas sin gas en Bahía Blanca debido a una demora del Gobierno bonaerense en el desembolso de fondos destinados a finalizar algunas obras pendientes.

De acuerdo al Consejo Escolar de Bahía Blanca, la Provincia debe enviar alrededor de $20 millones para continuar con las obras de refacción de la red de gas en varias escuelas del Municipio.

“Es imperante resolver esta situación, el frío ya está entre nosotros y nuestros chicos, docentes y personal educativo no pueden trabajar en esas condiciones. Los Consejos Escolares no pueden estar esperando pagos parciales de parte del Ejecutivo provincial, el envío de los fondos debe ser total”, afirmó Dziakowski.

En consonancia, la consejera escolar de Bahía Blanca, Lorena Mishevitch, dijo que hay “demoras en la respuesta de la Provincia para poder terminar las obras, y no tenemos respuestas para dar a las escuelas”. “Esto no es una cuestión de previsión, sino de llegada de dinero”, precisó.

Además, Mishevitch “en las escuelas donde ponemos los caloventores, que son con las que menos porcentaje de avance de obra cuentan, tenemos que hacer la readecuación de la instalación eléctrica”

“Estamos desesperados”, manifestó la consejera escolar en torno a la incertidumbre sobre cuándo llegarán los fondos para las escuelas sin gas en Bahía Blanca. Es que, si no se depositan en los próximos días es probable que se suspendan las clases.

Se estima que, de unas 16 obras de calefacción que debían hacerse en escuelas de Bahía Blanca, apenas se terminaron seis por la falta de pagos mientras que restarán pagar $30 millones para continuar con las refacciones.