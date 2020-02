0 shares







El proyecto de ley – que había sido impulsado en 2018 por el Ministro de Defensa de Mauricio Macri, Oscar Aguad – fue votado por unanimidad (menos los dos votos en contra del FIT) el mismo día que Diputados dio media sanción a la ley que garantiza el mantenimiento y sustentabilidad del pago de la deuda externa al FMI y los acreedores. Con el título de «Autorización de introducción de tropas extranjeras en el territorio de la Nación y la salida de fuerzas nacionales fuera de él», la ley votada permite que ingrese y recorra las costas argentinas un portaaviones norteamericano con 5 mil marines, para el desarrollo de un «Ejercicio Combinado de Adiestramiento Aeronaval en el Mar» denominado «Gringogaucho», del que también participarán 130 efectivos militares argentinos. El proyecto prevé realizar luego otros ejercicios conjuntos similares con las fuerzas armadas de Francia, Alemania, China, Rusia y países limítrofes, como Brasil y Chile. Por ANRed.

Dispone la realización de un «Ejercicio Combinado de Adiestramiento Aeronaval en el Mar» denominado «Gringogaucho», caracterizado como un «Ejercicio Bilateral de Oportunidad», que «consiste en que un portaaviones de la Armada de los Estados Unidos de América realice una navegación por aguas territoriales argentinas» en proximidades de las costas. «El portaaviones navegará acompañado por un buque de escolta, tipo fragata o destructor, con aeronave orgánica embarcada», que trasladará a otros 330 militares más, detalla el proyecto. El ejercicio incluirá a las fuerzas armadas de EE.UU y 130 efectivos militares argentinos.

Otro de los ejercicios conjuntos con el ejército norteamericano es el Unitas Fase Atlántico, donde se utilizarán un Destructor MEKO-360, un Helicóptero PH-3 SEA KING y una Corbeta MEKO-140, como armamentos. El proyecto también prevé repetir los ejercicios militares conjuntos con otros países, como Francia, Alemania, China, Rusia y países limítrofes, como Brasil y Chile.

«El pasaje de un portaaviones de la Armada de los Estados Unidos de América frente a nuestras costas es una oportunidad de adiestramiento en una actividad de alta exigencia profesional – es el argumento que justifica el proyecto de ley votado – Por otra parte, una operación combinada, de alta complejidad, que involucra distintos componentes del poder naval, implica una excelente prueba para ponderar nuestro grado de interoperabilidad y nivel de confianza mutua», sostiene el proyecto, en referencia a avanzar en una relación de confianza con el gobierno de EE.UU., el mismo que hace semanas tuvo en vilo al planeta por la posibilidad del inicio de una nueva guerra en Medio Oriente, tras asesinar al general iraní Qasem Soleimani.

La votación del proyecto por parte de diputados y diputadas del Frente de Todos, peronistas, macristas y radicales se dio el mismo día que Diputados le dio media sanción a la ley que garantiza el mantenimiento y sostenibilidad del pago de la deuda con el FMI y los acreedores. También se da unos días después de la visita del presidente Alberto Fernández en Israel, uno de los países aliados de los EE.UU. en Medio Oriente y cuyo primer ministro, Benjamín Netanyahu, felicitó a Fernández porque Argentina decidió mantener la calificación de «terrorista» de la organización Hezbollá, de acuerdo a los intereses de la política exterior del país gobernado hoy por Donald Trump.

El proyecto fue votado por unanimidad. Los dos únicos votos en contra fueron de los diputados del FIT Nicolás del Caño y Romina del Plá. En su intervención, Del Caño expresó sobrve el proyecto: «estamos ante un proyecto donde parece que nuevamente no va a haber grieta, al igual que el salvataje a los especuladores para garantizar el pago a los buitres y al FMI. En este proyecto reviste una gravedad enorme, porque se está planteando que votemos a libro cerrado un proyecto que es un decreto firmado por el ex presidente Mauricio Macri, donde se habilitan los ejercicios conjuntos con otras fuerzas, como los del imperialismo norteamericano», aseguró, en referencia a que el proyecto había sido presentado en 2018 por el Ministro de Defensa de Mauricio Macri, Oscar Aguad. «¿Es casualidad? – se preguntó Del Caño – no lo vemos como casualidad. Este gobierno del Frente de Todos dispuso que sus políticas son condicionadas por el acuerdo con el FMI que, entre otras cosas, dispuso que Hezbollá sea declarada una organización terrorista. Seguimos perteneciendo al Grupo de Lima, que alinea a aquellos países que están de acuerdo con el golpe de Estado en Bolivia».

En tanto, la diputada nacional Romina del Plá expresó: «no es casual que se trate justo en esta sesión, donde se aprobó el sometimiento con la deuda, a los reclamos del imperialismo. Forma parte del alineamiento internacional para justificar la negociación de la deuda. Para hacer todo lo que nos reclaman. ¿De qué soberanía nos hablan?. La soberanía pasó a las oficinas del FMI», remarcó, y agregó: «¿hace falta explicar lo que ha significado la intromision del ejercito norteamericano en las fuerzas armadas de América Latina para sostener golpe tras golpe, y desarrollar las teorías del enemigo interno y la subversión?«, se preguntó.

Por su parte, la diputada porteña por el FIT y abogada de DD.HH. Myriam Bregman, en su cuenta de Twitter amplió detalles del proyecto de ley votado: «dice que es para promover ‘la confianza mutua’. Argentina puede poner como máximo 134 efectivos, Estados Unidos 5.330«. Asimismo, explicó: «la Armada Argentina pondrá unos 8 millones para el operativo. Les financiamos el espionaje. Después de lo que pasó en Bolivia, nadie puede decir que estamos hablando de cosas que no ocurrirán, ¿no?», se preguntó.