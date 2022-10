Directo a Mariel: «Es fácil ganar 1 millón de pesos por mes, vivir en un country y no hablar ni escuchar»

Marcelo Cosme, Secretario General de SITRAM, emitió un análisis y fuertes declaraciones en la jornada de movilización y protesta. Antes de la decisión política de Mariel Fernández de cerrar por decreto la paritaria 2022 con la oferta del 70 por ciento acumulado (NdR: al mes de septiembre la inflación llegó al 66,1 por ciento): «Aparentemente este gobierno no tiene solución. La última vez que nos sentamos a hablar con la Intendenta fue a principios de 2020. Siempre es mucha chicana. Ayer quedó reflejado en el Concejo Deliberante, y quiero agradecer a aquellos que levantaron la voz nuestra (NdR: la legisladora de izquierda, Lorena Pereira, presentó un pedido para recomponer los salarios de trabajadores /as municipales) pero también repudiamos a aquellos que dicen ser peronistas y que se re contra cagan en los municipales, siendo que muchos de esos concejales tienen en sus agrupaciones a trabajadores municipales. A esos compañeros les hablo, esos pseudo dirigentes no quieren que los municipales ganen bien sino hubieran votado a favor. Hoy un compañero /a municipal gana un básico de 40 mil pesos mientras hay dirigentes millonarios. Es fácil ganar 1 millón de pesos por mes, vivir en un country y no hablar ni escuchar».

Cosme siguió una línea descriptiva de un conflicto que, para el gobierno de La Capitana, no solo está cerrado sino que muchos trabajadores /as municipales acompañan la transformación del distrito. En ese punto, el Secretario General de SITRAM brindó un DATO sorprendente: «Desde diciembre de 2019, la Intendenta incrementó en 1500 nuevos trabajadores /as la Planta Municipal, pero además tiene el doble de planes sociales,alrededor de 6000 mil. Sumale a eso a todos los politiqueros, entonces claramente habrá mucha gente trabajando en la calle».

Como los aumentos que obtienen los gremios impactan en los ingresos del personal jerárquico superior, Cosme le propone una acción a la Intendenta: «Que todos los puestos políticos y jerárquicos se excluyan del aumento y que esos recursos vayan para los /as trabajadores /as que tienen los cargos concursados, como lo marca el Convenio Colectivo de Trabajo. Basta de políticos capitalistas, leí en un paredón, y comparto esa consigna porque en Moreno dicen una cosa y hacen otra. Hace una película de la pobreza, la misera y el hambre, pero vive en un country y gana millones de pesos. Incluso construye la imagen que en Moreno no hay crisis, hace espectáculos gigantes y millonarios, y al mismo tiempo en el último encuentro paritario la Secretaria de Economía, Mariela Bien, nos dijo que «no van a dejar de construir un puente para darnos un mango más a nosotros»

¿Qué papel está teniendo el Ministerio de Trabajo provincial que conduce Walter Correa?

El compañero Correa nos está diciendo a nosotros que trabajan en conformar una mesa provincial para terminar con el «intendentismo» que toma como rehenes a los laburantes municipales. Se trata de establecer un piso que se equipare a la canasta básica. Nosotros vamos a seguir la lucha porque, como dijo el General, la única verdad es la realidad y en Moreno los funcionarios son millonarios y los laburantes cada vez más pobres.