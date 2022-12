Discriminación, persecución y maltrato laboral, audiencia postergada por el asueto

El fin de 2022 explica la suspensión de la audiencia prevista para hoy en el Ministerio de Trabajo. Allí debía estar el Secretario de Gobierno municipal, Alberto «Beto» Conca, y el Delegado General de la Junta Interna de ATE, Raúl «El Mosca» Soria. La causa que sustenta el llamado se remonta al 14 de septiembre donde se producen los hechos que están detallados en una denuncia muy bien formulada por la abogada de la entidad gremial. En un contexto de reclamo paritario, sin diálogo entre las entidades sindicales y el Municipio de Moreno, Soria recorre el Palacio y en el segundo PISO inicia una asamblea (horario matutino). La misma, según consta en la denuncia, es interrumpida violentamente por el señor Secretario de Gobierno con varios insultos y una frase que está en el escrito: «No tenés porque estar acá». El Delegado General responde al funcionario «que esperara la finalización de la asamblea porque estaban discutiendo el tema de las paritarias».

La reacción de un hombre de tanta experiencia militante como Alberto Conca fue un disparo verbal: «Si vas a sacar el fierro, tirá (sic)». Acto seguido intentó empujar a Mosca quien le pidió que no lo tocara. La escena continuó con el arribo de personal de Seguridad que desactivó la asamblea. Después de hablar con el Director de Asuntos Gremiales, Adrián Márquez, los /as trabajadores /as municipales concluyeron la asamblea en el patio interno (planta baja).

El equipo de abogados de ATE Moreno puntualiza que «lo que se estaba produciendo era un acto de libertad sindical para recabar información de los trabajadores en un tema de importancia como lo es la discusión salarial. Por supuesto que no existió ningún arma, solo la palabra como parte de la libertad sindical».

Este 30 de diciembre era la fecha para la audiencia de las partes. El asueto modificó el cronograma y se espera que en 2023 se fije el día y hora. El pronto despacho presentado por ATE en el mes de noviembre (delegación Ministerio de Trabajo San Miguel) tuvo acogimiento y desarrollo en la carátula de maltrato, discriminación y persecución laboral que ejerció el Secretario de Gobierno municipal hacia el Delegado General de la Junta Interna de ATE.