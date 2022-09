Diversas organizaciones de izquierda manifestaron su posición de repudio al atentado pero a la vez ratificaron su enfrentamiento con el gobierno que acuerda con el FMI y promueve el ajuste

COMUNICADO DEL MST

Desde nuestro partido repudiamos el atentado que anoche sufriera la vicepresidenta del país, como lo hicimos saber a través de nuestras y nuestros referentes públicos ni bien sucedió el hecho. Y exigimos que haya una profunda investigación y esclarecimiento de lo sucedido. Es evidente que el clima y tensión política que se vive en nuestro país, y los discursos de odio que se alientan desde sectores del poder político y económico habilitan este tipo de resultados. De ahí que también repudiamos la hipocresía de los distintos referentes de Juntos por el Cambio que ahora miran para otro lado como si no hubieran contribuido a esta situación que hoy se vive.

A la vez que repudiamos el atentado, no compartimos la utilización política que se hace del mismo por parte del presidente Alberto Fernández, el Frente de Todos y la burocracia sindical afín al gobierno. Que ahora convocan a una marcha a Plaza de Mayo, bajo el llamado a la unidad y pidiendo paz social. Buscando de esa manera utilizar el atentado para fortalecer el proyecto del gobierno, y así ayudar a que pase el ajuste, que impulsan de la mano con el FMI. Ajuste que la burocracia sindical viene dejando aplicar.

Desde la izquierda nos ubicamos ante este hecho con coherencia: repudiamos el atentado, pedimos su esclarecimiento, rechazamos la hipocresía de la oposición de derecha, y no participamos de una marcha que detrás del tema del atentado, busca a la vez la unidad nacional con los ajustadores y aplicadores del acuerdo con el Fondo, tal como viene haciendo hoy el gobierno a través de Massa y con el apoyo de la totalidad del Frente de Todos.

Comité Ejecutivo del MST en el FIT Unidad

_______________

COMUNICADO DEL MULCS

Repudiamos el atentado contra la Vicepresidenta y nos movilizamos por las libertades democráticas

Desde el MULCS repudiamos el intento de magnicidio contra la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en un marco de radicalización del discurso antipopular y fascista de la derecha.

En medio de la persecución de la derecha contra la Vicepresidenta, mientras el Gobierno del FdT realiza un mayor ajuste contra las mayorías populares, entendemos que los sectores populares y de izquierda debemos pronunciarnos y movilizarnos en forma contundente contra este ataque antidemocrático, y continuar la lucha conjunta contra la persecución política, contra el ajuste y contra el acuerdo con el FMI que nos condena a mayor pobreza y dependencia.

_______________________

COMUNICADO DEL FOL

Desde el Frente de Organizaciones en Lucha repudiamos el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández y pedimos el inmediato esclarecimiento de lo sucedido. Los continuos discursos de odio que propagan los medios masivos de comunicación y la derecha son la condición de posibilidad para que este tipo de hechos ocurran.

Este ataque es de suma gravedad porque atenta contra los derechos y las libertades democráticas del conjunto de la sociedad, y sienta un precedente gravísimo para la expansión de estas expresiones fascistas.

Entendemos y lo venimos planteando desde hace años que a los sectores reaccionarios se los combate en la calle y no en las oficinas. Desde hace meses estos mismos medios de comunicación vienen construyendo un discurso estigmatizante y de odio hacia lxs pobres que se manifiestan en la calle, generándose ataques contra quienes se movilizan.

Las condiciones para este tipo de ataque se generan no solo a partir del discurso construido desde los grandes medios de comunicación sino también del desarrollo de políticas de ajuste que vienen empoderando a los sectores más reaccionarios. En ese contexto, el gobierno no ha dejado de profundizar esta perspectiva a partir del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que viene implicando mayores beneficios a las grandes corporaciones capitalista y un recorte masivo de las partidas presupuestaria que hacen a Educación, hábitat, discapacidad, etc.

Nada nos ata al kirchnerismo ni a ninguna de las variantes que actualmente son parte del ajuste en el país, pero entendemos que el intento de asesinato de la vicepresidenta pone en juego y en discusión la defensa de las libertades democráticas y como hemos hecho y seguiremos haciendo esa defensa la haremos en la calle.

_____________________________________

El PTS repudia el atentado contra Cristina Kirchner

Comunicado de la Comisión Política del PTS en repudio al atentado contra Cristina Kirchner y por el inmediato esclarecimiento.

Por estas horas, el intento de atentado contra Cristina Kirchner se ha transformado en una conmoción nacional. Los hechos, de público conocimiento, tuvieron lugar este jueves por la noche. El agresor fue identificado como Fernando André Sabag Montiel y, de acuerdo a las primeras informaciones dadas a conocer, usa tatuajes vinculados a simbología de extrema derecha. Los hechos se dieron en el marco de la fuerte tensión política y las movilizaciones convocadas tras el pedido del fiscal Diego Luciani de 12 años de prisión e inhibición para ejercer cargos públicos para la vicepresidenta por la “causa vialidad”, algo que desde estas páginas hemos denunciado, señalando que la corrupción no se puede enfrentar con la persecución política de la casta judicial.

Desde la izquierda, el PTS, a través de sus principales referentes públicos, salió rápidamente a condenar el ataque a la vicepresidenta y a exigir el inmediato esclarecimiento de lo sucedido. La diputada nacional Myriam Bregman señaló desde su cuenta de Twitter que expresaba “todo nuestro repudio y condena al atentado contra Cristina Fernández de Kirchner”. Por su parte, Nicolás del Caño hizo lo propio comunicando “nuestro repudio al atentado con un arma de fuego contra la vicepresidenta CFK”. El también diputado nacional Alejandro Vilca expresó asimismo su “más enérgico repudio al atentado que sufrió la vicepresidenta CFK”. Expresiones en el mismo sentido se vertieron desde los otros partidos integrantes del Frente de Izquierda Unidad.

En la tradición del marxismo revolucionario, desde el PTS condenamos este intento de magnicidio sin dudar un momento. Nuestro más enérgico repudio y exigencia de esclarecimiento no nos lleva de todos modos a ser parte de la convocatoria a movilizarse este viernes, hecha por el presidente Alberto Fernández en cadena nacional (y que está siendo replicada por las dirigencias sindicales y estudiantiles oficialistas).

En su breve mensaje, el presidente dijo que decretaba feriado nacional para que “en paz y armonía el pueblo pueda expresarse en defensa de la vida, de la democracia y en solidaridad con nuestra vicepresidenta”. Asimismo, convocó “a todos y cada uno de los argentinos y argentinas, a toda la dirigencia política y social, a los medios de comunicación y a la sociedad en general a rechazar cualquier forma de violencia”.

Rechazamos el intento de hacer un uso político del justo repudio al atentado para convocar a la unidad nacional (en nombre de la defensa de la “paz social y la democracia”), es decir, a la unidad entre los que estamos sufriendo un brutal ajuste y quienes lo aplican, llamando a los trabajadores y al pueblo pobre a la concordia con los partidos del régimen capitalista y con las cámaras empresarias que explotan, precarizan, despiden y condenan al atraso y subordinación del país.

En boca de Alberto Fernández, el llamado a la “paz social” no significa otra cosa que la convocatoria a conciliar con el gobierno, la oposición y los empresarios, es decir, con quienes hoy están llevando adelante los fuertes planes de ajuste de la mano del FMI y con Sergio Massa al frente del ministerio de Economía. Son los que, continuando la obra de Mauricio Macri, llevaron al actual desastre social con más de 17 millones de personas bajo la línea de pobreza en el país y una inflación que golpea los bolsillos populares, mientras se sigue legitimando la estafa de la deuda pública ilegal, se beneficia a los empresarios con beneficios impositivos y siguen llevándosela en pala las privatizadas, los terratenientes, los especuladores.

Desde el PTS no defendemos esta “armonía” en la cual los mercados y los poderosos votan todos los días pero al pueblo trabajador se lo hambrea, incumpliendo todas las promesas que se le habían hecho. Por estas razones, expresamos nuestro más enérgico repudio al atentado y exigimos su esclarecimiento, pero a la vez decimos bien claro que no marchamos por la “armonía” con los partidos del régimen capitalista que aplican los planes del FMI, ni con los empresarios explotadores.

_____________________________________________

La posición de la organización MARABUNTA

_____________________

COMUNICADO DEL PARTIDO OBRERO

1. El Partido Obrero repudia el atentado contra Cristina Fernández y reclama su inmediato esclarecimiento. En la Argentina existen grupos fascistas que actúan de manera abierta con el aval de las fuerzas de seguridad y el aparato del Estado.

2. El atentado contra Cristina Fernández fue precedido por una campaña fascistizante que tienen un contenido fuertemente antiobrero y antipopular, que especialmente apuntó contra el movimiento piquetero y los planes sociales. Quien lo perpetró, Fernando Andrés Sabag Montiel, venía de participar activamente en esta campaña con salidas mediáticas públicas. Esta campaña fue alimentada desde el Estado (tanto nacional como provincial) y de representantes políticos tanto del oficialismo como de la oposición.

3. El Partido Obrero denuncia que el aval y la negativa a repudiar el atentado por parte de Patricia Bullrich, Milei, Amalia Granata y Yamil Santoro responden a que dentro de los partidos del sistema existen tendencias fascistas que pretenden avanzar en una ofensiva represiva a fondo.

4. Repudiamos el atentado sin ningún apoyo al gobierno nacional. La movilización convocada y el feriado nacional no tienen simplemente el objetivo de repudiar el atentado, sino que son una movilización de apoyo al gobierno y fundamentalmente de reivindicación de la figura de Cristina Fernández, en momentos en los cuales el gobierno nacional emprende un mayor ajuste contra la clase obrera, y cuando Massa viaja a Estados Unidos a llevar adelante una entrega nacional en gran escala en favor del imperialismo y el Fondo Monetario. La posición de la burocracia sindical, de convocar rápidamente a movilizarse en apoyo al gobierno es la contracara de la negativa a parar o movilizarse por los reclamos de la clase obrera.

5. Por eso el Partido Obrero no concurre hoy a la movilización y promueve una acción independiente. Desde esta posición, repudiamos el atentado y planteamos una investigación a fondo de todas las responsabilidades en él.