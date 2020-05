19 shares







TRAS UN DEBATE DE MÁS DE UNA HORA-

De manera presencial y sin interrupciones en la transmisión por Internet, 23 concejales /as presentes (la única ausente es Nadia Olea), trataron como primer punto la propuesta de citar al recinto a la Secretaria de Salud Ana Cabaña tras lo ocurrido en el geriátrico La Nona.

El debate tuvo buenas intervenciones en torno a la información, las explicaciones, lo que falta, lo necesario y el rol de los funcionarios /as públicos:

Claudia Asseff: “hubo regularidades que pudieron llegar al ámbito penal” quiero enmarcar la falta grave que hizo la presidenta de la Comisión de Salud porque no lo expresó en el dictamen (se modificó la propuesta de la minoría».

Rosemberg: «Somos uno de los municipios que inició los informes, y me siento orgullosa de decirlo. Me parece muy importante la fuente en la que sacamos la información como representantes” “si considero que es una especulación política llamar a un funcionario del Ejecutivo”.

Horacio Chiqué: el deber y la obligación como concejales es tener la información. La Secretaria podría explayarse más en los comunicados que recibimos; hay un Comité de Crisis, hecho por un Decreto del Ejecutivo y está bien, pero ahora nosotros debemos de discutir algo más que un comité de crisis».

Claudia Asseff: “No me respondió la concejala (Rosemberg) porque no se presentaron los dictámenes”, “acá no se nos informó el traslado, esta información la pude recolectar porque la Secretaria de Salud no lo informó” “¿Qué pasó con el dictamen?”.

Asseff pide cuarto intermedio para que se acerque el libro de actas donde la propuesta del oficialismo era convocar a Cabaña a la Comisión y que luego fue modificado. Pide que se ponga en votación IR A BUSCAR EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMISIÓN DE SALUD.

Doce votos fueron más que once. Cierra Asseff: «los papeles gobiernan el mundo, las palabras se las lleva el viento”.

Mirko García: «Duele mucho escuchar que se tome como una maniobra política la necesidad de escuchar a la Secretaria de Salud, yo no me informo por Crónica TV porque toma de forma peyorativa a Moreno, por eso parecía oportuno que la Secretaria baje a dar las explicaciones correspondiente. Lamento mucho que este pedido de informe se tome como una maniobra política, creo que deberíamos de dejar las especulaciones políticas de lado”.

Araceli Bellota: tratemos de pensar juntos la salud, me parece que este es un buen momento para hablarle al pueblo. Con respecto al geriátrico La Nona la Secretaria entregó un informe muy minucioso. “Yo quiero que nos preguntemos ¿con qué poder moral pedimos este informe? Lo están pidiendo quienes fueron parte de un gobierno que sacó el Misterio de salud? ¿quiénes son los que están pidiendo la interpelación de la palabra de la secretaria de salud? Me da vergüenza. La verdad que yo quiero hacerme cargo del trabajo que se está haciendo, hace 150 días que además recibió un municipio con un brote de sarampión. En 150 días logramos lo que en un siglo no se logró, otro Hospital». Quiero referirme a los promotores de salud, porque Ana Cabaña es promotora de salud. Conoce el territorio de Moreno, porque recorrió las calles hizo casa por casa. Fue una decisión política que nuestra Secretaria sea una promotora de salud. Los invito a entrar a la página y ver el trabajo que se hizo desde el 9 de diciembre hasta que llegó a peste”.

Gisele Agostinelli: “Me parece que es un tema que nos involucra a todos, a todos como sociedad. Me parece que hay que sacarle la connotación de que interpelar a un funcionario es algo malo, al contrario es darle transparencia. Es el momento de ser claros de las políticas públicas” “doy fe que la Secretaria de Salud está trabajando, la vi en los bancos”, pero más allá de La Nona no es tener saña, simplemente es contar con información. Tenemos que estar todos unidos y tirando para el mismo lado” “no se trata de bandos, se trata de dar explicaciones a un pueblo”.

Claudia Asseff: “Autoridad moral tenemos y puedo hablar una hora” (habla de la gestión del padre) “siempre he hablado desde los hechos”. “Somos funcionarios y tenemos que dar explicaciones”.

Mirko García: “Si me tienen que defender políticamente me gustaría que lo haga usted, por la forma que lo ha hecho (se refiere a Bellotta). No sé que otro título tengo para tener un poco de moral. Este debate ha marcado posiciones claras”.

Carola Hernández: “Desde nuestra gestión reconocimos a los promotores de salud, siempre estuvimos del mismo lado a pesar de la gestión de Macri y Vidal”.

VOTOS POSITIVOS (rechazan la citación) 12 VOTOS NEGATIVOS (piden la concurrencia de la Secretaria) 11 Lucas Franco, Josefina Díaz Ciarlo, Patricia Rosemberg, Zulma Gil, Martín Fraiz, Karina Álvarez, Cristian Gaona, Marcelo Cosme, Pablo Pereyra, Juan Cíccolo, Araceli Bellota y Andrés Destéfano Claudia Asseff, Giselle Agostinelli, Mirko García, Carlos Brancato, Roxana Ricart, Mariano Cais, Dolores Fábregas, Marisel Aguilar; Carola Hernández, Verónica Vendrell y Horacio Chiqué.