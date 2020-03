20 shares







HECHO INSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, POLÍTICO Y ESTATUTARIO –

Resulta normal, común, natural, que ante cualquier conflicto que suceda en una escuela, aparece el «argumento» docente de no poder participar activamente porque cae el sumario. Lo cierto es que Moreno desde el 2 de agosto de 2018 entró una fase de presión, conflicto y crisis debido a que «un servicio público esencial puede convertirse en un Cromagnon». Sandra y Rubén, sus muertes, alteraron los canales jerárquicos, se rompió en parte la verticalidad que el sistema educativo posee porque lo que tuvo y tiene centralidad es la VIDA y la protección que no se negocia con nadie por los niños/as, adolescentes, jóvenes y trabajadores /as. En ese escenario de participación y defensa debe inscribirse un proceso administrativo SORPRENDENTE que arrancó en la gestión Vidal y continúa en la gobernación Kicillof haciendo eje en tres docentes (dos de ellos de la escuela Molina Campos). No puede subestimarse el mensaje político que ocurrió en la actual conducción provincial de cerrar los sumarios a cerca de 600 directoras /es que decidieron, apelando a la legalidad, no abrir escuelas con entrega de Informes de Conflicto y Riesgo. Esa jerarquía, que posee la mayor responsabilidad en la conducción de una escuela, tuvo una mirada y respuesta. Los docentes están en una línea inferior y deben subordinarse a las normas a saber:

1- No arengar ni incitar a integrantes de la comunidad educativa para que se manifiesten en contra de las autoridades escolares.

2- Agredir o descalificar a la directora /or del establecimiento

3- Obstaculizar el ingreso de los alumnos a la escuela y el normal funcionamiento de la institución.

Es esta la imputación que avanzó de acuerdo a la Ley 10.579, Estatuto Docente.

¿Asumir la defensa de la educación pública, oponerse democráticamente a cumplir funciones en lugares de alto riesgo para la vida de jóvenes y adultos, en un distrito donde mueren dos trabajadores en una escuela, es pasible de sanción porque así lo define el Estatuto Docente?

Gabriel Castillo es uno de los tres imputados. Si bien el proceso es administrativo, el lenguaje que se aplica tiene el perfume penal: «Estamos particularmente ante un sumario que está vigente a pesar de que hace unos días atrás el Frente de Unidad Docente bonaerense a nivel provincial manifestó que se habían anulados todos los sumarios. Los nuestros no han sido anulados y de otros tantos compañeros de la Provincia siguen aún vigentes. Esto es un paso más en el proceso administrativo del cual, hay una constitución de un Tribunal que está compuesto por un abogado, por inspectores y docentes destinados por la Dirección General de Cultura y Educación, que es el encargado de indagar, justamente en ese proceso indagatorio donde nosotros tenemos el derecho de declarar y de presentar todas las pruebas que tengamos para demostrar nuestra inocencia.

Es penal, la declaración indagatoria

Y usa una terminología legal, de hecho usa un Tribunal, previamente es un hecho administrativo. En este contexto, por parte del procedimiento el Tribunal una vez revisadas las acciones pertinentes que tienen plazo se expedirá bajo un criterio, que únicamente puede ser ratificado o denegado por el Director General de Cultura y Educación, en este caso Agustina Vila.

Si vamos al proceso administrativo y se llega a esta instancia que es una más y se le dio valor en términos administrativos al informe, ¿quién lo elabora? ¿Quiénes fueron y que tiene ese informe?

Obviamente, lo que tiene el informe nosotros no lo sabemos.

Como te podés defender si no sabés lo que tiene el informe

El procedimientos administrativo dictamina que el expediente se abre posteriormente a la primera declaración, o sea el acceso al expediente todavía se encuentra bajo secreto pero obviamente hay elementos que nosotros sabemos que existen y en qué dirección van, de hecho el primer paso en cuestión por parte de cualquier institución es un Informe de Situación de Conflicto, donde se relata que ocurrió en las asambleas realizadas los días 10 y 12 de octubre del año 2018 en la puerta de la escuela Florencia Molina Campos y por la acusación que nos llega a nosotros cuando se nos notifica de que estamos sumariados. Obviamente da cuenta de una serie de hechos que no sucedieron como agresiones, arenga, hostigación y como impedir la entrada y salida de alumnos del establecimiento, todas cuestiones que con documentación propia de la escuela, partes diarios, libros de actas, informes a inspección podemos demostrar que no ocurrió ninguna de estas cuestiones. Obviamente, hubo la intencionalidad política de crear un informe en el que una asamblea se convierte en una asociación ilícita, el derecho de peticionar ante las autoridades se convierte en arenga y la libre acción sindical y asamblea se convierte en una turba, esas son acciones que claramente tienen un direccionamiento político vinculadas a sectores políticos de Cambiemos a nivel local, hay elementos que demuestran esto y es más si se continúa con el sumario, se realiza la declaración indagatoria tenemos elementos como para que personas que mintieron tengan que dar explicaciones.

Pero existe una génesis para que este expediente llegue a una nueva instancia que es reconocida administrativamente

No hubo ninguna agresión contra nadie, en ningún momento, sí hubo un ejercicio democrático de una comunidad educativa discutiendo básicamente, por escuelas públicas dignas y seguras y por el derecho de enseñar y aprender y también existió el derecho democrático de movilizarse para peticionar ante las autoridades.

Eso me queda clarísimo, pero ¿quién elaboró el informe de conflicto? ¿Quiénes son los responsables? Ese informe es el que lleva cada paso administrativo hasta este llamado a tu declaración indagatoria

Lleva la firma de los integrantes del grupo directivo que lo elevan el día 15-16 de octubre, y vale recordar que la directora del establecimiento ese día se encontraba de licencia. Hay personal directivo del Molina Campos que ha firmado ese informe de situación de conflicto y que mintió.

¿Con esas personas tenías diálogo? ¿Cuál era la relación porque trabajabas ahí? ¿Es algo que esperabas o realmente forma parte de lo que vos señalas, una vez más, que esto es una elaboración política de alguien que quería dañar lo que era la lucha

No, personalmente creo que eran personas que teníamos trato diario basado en el respeto mutuo y la cordialidad que había en el ambiente de trabajo, el diálogo era permanente cando se requería. El personal del Molina Campos siempre se manejó con mucho profesionalismo, es una escuela en la que compañeras y compañeros van a trabajar y nada hacía prever una situación de este tipo. Me permito decir que han reaccionado así ante una presión y ante amenazas, que de hecho en esas semanas hubo muchas apretadas de muchos inspectores a miembros del cuerpo directivo, de hecho planteando que si no abrían podría iniciarse un proceso sumarial. Creo que pasaba por ese lado y da cuenta de una cuestión el disciplinamiento que existe aún hoy, más en ese tiempo con un gobierno de Cambiemos con una vía jerárquica sumamente vertical que si bien con el plexo normativo sobretodo en la ley provincial de educación o el reglamento general de instituciones educativas plantea la participación de la comunidad, en la práctica continúa transitando ese mismo camino en el cual muchos directivos no se ven ya como docentes, no ven la importancia de la participación de las comunidades educativas tanto familias como estudiantes y aplica un criterio sumamente verticalista siguiendo una vía jerárquica que creo, que después de toda la experiencia de lo que fue el Morenazo y demás, estamos en condiciones de afirmar que es algo que obviamente deberá revisar.

Dijiste que el Frente Gremial casi saludÓ que se extinguieran los sumarios, pero está nota ya no solo tiene que ver con los sumarios sino la continuidad de los mismos. Después de esto quedará en la Dirección General de Educación y Cultura decidir. ¿Cuántos otros casos en la Provincia de Buenos Aires hay porque si no habría que preguntarse porque seiscientos (600) sí y seis (6) no?

Si, la cuestión es que los casos que tenemos relevados no son tantos pero si son todos casos en los que docentes, integrantes de las organizaciones sindicales, se manifestaron de algún modo contra el Gobierno de María Eugenia Vidal y en eso entramos nosotros y en eso creo que cobra una particularidad no porque me esté ocurriendo a mí, que es una circunstancia, sino por el hecho de cantidades de docentes sumariados y pre sumariados en una sola escuela. Pensar solamente que quince (15) trabajadores de la educación fueron sumariados por participar de una asamblea da cuenta del grado de impunidad que creyó tener el gobierno de Cambiemos en su momento y de la férrea decisión política de liquidar el conflicto educativo en Moreno de cualquier manera, conflicto que no está liquidado en absoluto porque se puede dar cuenta de las instituciones no comenzaron las clases por fugas de gas, falta de agua, edificios sin termina como la Segundaria N°36 en Bongovanni, y puedo hacer un listado enorme, es más en el Molina Campos hoy las instalaciones se encuentran en un estado deplorable: filtraciones, desagües tapados con membranas por la empresa TERALINK, hay parte del techo que es una pileta, luminarias que no funcionan, y esa empresa se ha llevado decena de millones de pesos del distrito porque era una de las que nadie podía mover de donde estaba haciendo la obra. Obviamente la situación actual de la escuela da cuenta de que sobran razones para luchar, a rehusarse de dar inicio al ciclo lectivo en octubre del 2018 porque las instituciones educaciones no solo no contaban en ese momento ni cuentan ahora con las condiciones mínimas que resguarde la integridad física, el derecho y las condiciones dignas de enseñar y aprender.

Van más de cien (100) días del Gobierno de Axel Kicillof, salvo que él le de continuidad a las políticas persecutorias del gobierno de Vidal no encuentro razones para esto

Esto es una opinión personal, lo que yo creo es que Kicillof, y saludo que en su discurso inaugural haya recordado la memoria de Sandra y Rubén, que haya planteado que los docentes no somos sus enemigos y que va a cesar toda persecución contra los docentes, no ha honrado su palabra hasta el momento. Yo creo, que hay dos dimensiones: una que es a nivel provincia, y obviamente el Gobernador de la Provincia no debe saber de la existencia de estos sumarios en Moreno y una segunda línea secretarios, directores y demás y una línea inferior que es la parte administrativa.

Castillo remarca la conducta del Frente Gremial Docente a nivel provincial, dando cuenta implícitamente que en lo local es otra la actitud: «

El Frente Gremial Docente a nivel provincial no ha puesto el énfasis en tratar todos los casos y se ha contentado, yo también, que se haya interrumpido el sumario a 600 directivos que no garantizaron la continuidad de clases porque ejercieron su derecho a huelga, pero eso ya estaba anulado por el Tribunal Laboral N° 3 de La Plata. No estaba la reglamentación de la DGCyE…

Sánchez Zinny reconoció ese fallo de la justicia

Sí, de hecho uno de los cuatro puntos de la paritaria 2019 tuvo que ver con los sumarios y se crea una Comisión, la misma se sustancia a partir de la asunción de Kicillof, pero obviamente el acuerdo paritario sigue sin estar cumplido en su totalidad.

Si 600 sumarios se caen a partir de un fallo de la justicia laboral, se crea la Comisión y los sumarios siguen, ¿no es porque el Estatuto Docente plantea que lo que se denuncia no se puede eximir? ¿No es una cuestión disciplinaria que el Estatuto no permite mirar para otro lado?

El Estatuto no contempla nada de eso, de hecho puede por acto resolutivo se pueden resolver los sumarios. Pero acá tenemos por voluntad política o desconocimiento, o que la vía burocrática administrativa excede…

De nuevo, si el Director o Directora del Molina Campos elaboran un informe de Conflicto donde señalan que el docente Castillo realizó o tuvo distintas conductas. Eso es lo que llegó a La Plata donde está lleno de burócratas pero hay una génesis sino a esta instancia no se arriba, que es preocupante y peligrosa

El tema de la génesis es lo que hablamos en otras ocasiones, hay declaraciones que están bajo secreto de sumario, pero lo que no se puede es mentir y acá responsabilizo a los Inspectores de Moreno porque no se puede armar un sumario sin recabar una sola prueba. Cómo saben qué se impidió el ingreso de alumnos a la escuela sin pedir el parte diario donde figuran los presentes y ausentes de alumnos y profesores, con lo cual era muy sencillo saber que esas acusaciones eran infundadas, pero desde lo local, la Intervención, Cambiemos, Villarreal, elevan a La Plata y dan curso. Tan torpe fueron que reparan que al momento de separarnos del cargo éramos delegados gremiales y contamos con fueros sindicales, nos tendrían que haber hecho un juicio de desafuero luego de probar un delito penal. Quiero creer que esto es una falla de la DGCyE y que su parte administrativa siga el curso sin entender las implicancias políticas, pero si el resultado es una sanción para con nosotros, el discurso del gobierno nacional, popular, democrático de Kicillof hará agua por todos lados. Pagará el costo políticamente.