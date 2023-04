Docentes Autoconvocados /as no se Callan Más porque la Vida vale más que un Día descontado

Trabajadores /as de la educación pública de Moreno se concentraron a metros del monumento a Carlos Fuentealba, desafiando aprietes y amenazas que la jerarquía institucional desplegó, en coincidencia con las autoridades sindicales, cuando se cumplen 55 meses de las muertes, asesinatos laborales de Sandra y Rubén.

Un cartel recuerda todo: «Mi vida Vale más que un día descontado», «No nos callan más».

Un mensaje tan visceral, humano, real, que expone no solo los acuerdos de cúpula que pergeñan los silencios bajo una paraguas deshilachado de «acompañamiento», sino el criterio más trascendente: la muerte no es el límite. La autoconvocatoria va más allá de cuestionar a quienes olvidaron cómo se representa, es el inicio de una conformación que busca poner en evidencia las violencias que NO PUEDEN SER OCULTADAS NI PARCHADAS, razones que fundan un hacer dinámico por una EDUCACIÓN SEGURA, DIGNA, HABITABLE, PÚBLICA.

Debe escucharse la palabra de compañeros /as de Ezequiel Iturbide, profesor de educación física, que el pasado jueves en la Escuela Secundaria N° 45 no fue golpeado por un portón sino por un puño que lo dejó inconsciente, tirado en el piso.

Hay que escuchar la descripción de docentes «intentando contener cuando los grupos ingresaban a la escuela con armas de todo tipo; docentes haciendo lo imposible para que los /as niñas /as de la Primaria N° 12, no vieran la violencia sin límite».

Hay que comprender que al día siguiente, autoridades de las Jefaturas «bajaron la orden de seguir con normalidad», mientras Ezequiel estaba internado y otros /as trabajadores /as sentían miedos y dolores psicológicos en sus cuerpos.

Hay que mensurar la canallada de «advertirles a quienes quieren enseñar en condiciones dignas que si hoy desisten de concurrir a sus lugares de trabajo no se les reconocerá causas particulares». ¿Como es posible y bajo qué análisis a 40 años de democracia el «derecho a huelga» sea inadmisible por las autoridades populares?

La marcha que salió de la plazoleta de Carlos Fuentealba hasta la Jefatura Distrital tuvo como insignia la bandera argentina. La visible ausencia de las cabezas sindicales es muestra de una PARTIDARIA CAUSA PARTICULAR.

El Basta de Violencias en las Escuelas tiene un carácter amplio, integral. Refuerzo de personal, que la A.R.T cubra daños físicos y psicológicos; dispositivos acordes para trabajar junto a la comunidad después de los graves hechos ocurridos en la Secundaria 45, Primaria 12.

Dividir la entrada de la Secundaria con la Primaria. Que se construya un Polideportivo y una sala de primeros auxilios; que entre el servicio público de transporte; arreglo de baños, instalación de luces en salones donde eso no existe. Suspensión de actividades hasta no contar con un compromiso efectivo.

Otro punto central y que atraviesa a todos los servicios educativos es la entrega de la caja Mesa Bonaerenense. Los gravísimos hechos de violencia que generan la autoconvocatoria de trabajadores /as, sucedieron en la jornada de entrega de esa comida. Incluso el viernes, la caja debía entregarse en la Primaria N° 12 pero se suspendió.

La sangre derramada no se negocia.

El límite no es la muerte. Los /as trabajadores /as de la educación pública de Moreno autoconvocados /as inician una marcha porque la VIDA Vale más que un Día Descontado.