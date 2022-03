Docentes universitarios: «venimos arrastrando un desfasaje salarial del 32%»

Entrevista a Ileana Celotto Secretaria general de la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD-UBA) quien explica la situación que atraviesan los y las docentes universitarios. «Nosotros venimos arrastrando, desde el 2015, de manera acumulada, un desfasaje salarial del 32%. Esto no tiene que ver con lo que le pasa a todo el mundo, que el salario cada vez rinde menos, sino tiene que ver con que se han venido firmando, prácticamente de manera sistemática, paritarias a la baja. Paritarias que van perdiendo contra la inflación, porque en el proceso inflacionario que atraviesa nuestro país es imposible que si vos no firmás una cláusula gatillo de aplicación automática, mensual o bimestral, siempre vas a estar perdiendo» explicó. Por Mario Hernández

–En comunicación con la secretaria general de la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires, Ileana Celotto. Tengo delante una noticia publicada por Clarín que afirma que más de 7.000 docentes universitarios no cobran por su trabajo.

-Los docentes ad honorem. Mal llamados ad honorem. Es el sector más precarizado, al punto de no cobrar un salario. Esto pasa en las grandes universidades nacionales, empezando por la UBA, y es uno de los reclamos históricos que hacemos desde nuestro sindicato, AGD-UBA, en función de que no se puede seguir aceptando que se sostenga el sistema público educativo universitario sobre la base de una explotación de esas características. Y justamente, como parte de los reclamos de las paritarias, nosotros siempre incorporamos el tema de partidas presupuestarias para hacer frente al pago de salarios.

-Ileana, al margen de esta situación, han firmado un nuevo Convenio colectivo para los docentes universitarios que ha sido rechazado por la organización a la que pertenecen, la CONADU Histórica.

-Lo que se firmó es un nuevo acuerdo salarial, la paritaria de 2022.

-Comentanos un poco en qué consiste y porqué el rechazo de la CONADU Histórica.

-Todos los años se discute el salario del conjunto de los diferentes gremios de trabajadores universitarios, en nuestro caso la paritaria vence el 28 de febrero, con lo cual a partir del 1° de marzo tiene que entrar en vigencia la nueva tabla salarial para todo el 2022.

Nosotros venimos arrastrando, desde el 2015, de manera acumulada, un desfasaje salarial del 32%. Esto no tiene que ver con lo que le pasa a todo el mundo, que el salario cada vez rinde menos, sino tiene que ver con que se han venido firmando, prácticamente de manera sistemática, paritarias a la baja. Paritarias que van perdiendo contra la inflación, porque en el proceso inflacionario que atraviesa nuestro país es imposible que si vos no firmás una cláusula gatillo de aplicación automática, mensual o bimestral, siempre vas a estar perdiendo.

No nos olvidemos que en el Presupuesto del año pasado el ministro Guzmán había planteado un aumento salarial para todos los trabajadores basado en lo que iba a ser la inflación, y fue prácticamente duplicada esa cifra. Con lo cual si los salarios se manejaban con un 28%-30% perdían ese mismo valor. Nosotros encima, cuando asume el gobierno de Fernández nos desconoce una cláusula gatillo que le habíamos arrancado al gobierno de Macri, y eso fue un golpe brutal para nuestro salario.

En esta paritaria, a la que vos hiciste referencia, nos ofrecieron en cuotas un 41% no acumulativo. No es menor esto de que sea en cuotas, porque si vos ahora me das, en el mes de marzo el 41% es otro cantar, porque yo ya me estoy recuperando frente a una inflación que me va a ir afectando todos los meses. Pero acá se sabe que el 41% es mucho menos de lo que va a ser la inflación y encima me lo dan en tres tramos, entonces realmente es un nuevo golpe a los salarios.

Fue muy duro el debate en la Conadu Histórica, ya veníamos con otro debate a fin de año frente al golpe que habían tenido los salarios del conjunto de las y los trabajadores, el gobierno había dado, nosotros somos empleados nacionales, había dicho que iba a dar un bono. ¿Sabés de cuánto fue el bono para la docencia universitaria? Decí una cifra.

-¿$ 10.000?

-$ 2.500 por trabajador. Fue un insulto, no fue un bono. Ese bono que nuestro sindicato de base, AGD-UBA, llamó a rechazar y también le planteó a la Conadu-H que lo rechace porque había que ponerse de pie de manera indignante, para decir ‘rechazamos estos $2.500, no los queremos. No pueden darnos, para compensar un salario, un bono de $2.500’ y, sin embargo, por un voto perdimos en la votación.

La actual conducción de la Conadu-H hizo un esfuerzo tremendo para que fuera aceptado el bono, con un argumento que es peor todavía. El argumento era que como todas las demás federaciones de la docencia universitaria lo iban a aceptar y era la oferta del gobierno, cómo no lo iba a aceptar también la Conadu-H. De alguna manera ese mismo debate se trasladó a esta paritaria. Lo único que tuvimos un poco más de suerte y apoyados por la indignación de la base docente, finalmente se logró frente a la posición que tenía la conducción rechazar esta paritaria.

El tema es que habría que preguntarse por qué pasa esto, porque no es que a los compañeros y compañeras que dirigen la Conadu-H les sobra la plata, sino que su conducción actual se ha integrado al gobierno y , por lo tanto, les cuesta ir en contra de los lineamientos del gobierno. Sabemos que acaban de firmar un acuerdo con el FMI que anuncia aumento de tarifas, aumento de combustibles, aumento de servicios y, como resultado, un mayor ajuste a los salarios de los trabajadores.

– ¿Ayer hubo elecciones?

– Si, porque la semana próxima hay elecciones estudiantiles en la UBA, por lo tanto, nosotros ayer y hoy estamos votando en nuestro sindicato qué tipo de conducción queremos en la Conadu-H.

Permitime presentarme, como una de las candidatas de la Lista Multicolor. Integro la lista junto a compañeros, secretarias y secretarios generales de Tucumán y de Entre Ríos. Junto a compañeros que integran las Comisiones directivas de un montón de universidades del país y que, precedidos en una lista junto al compañero Antonio Roselló, estamos planteando que tenemos que salir con un plan de lucha nacional en defensa del salario y las condiciones de trabajo y para eso necesitamos una CONADU independiente políticamente de los rectores que apoyaron el acuerdo con el FMI y, por supuesto, también del gobierno actual, los anteriores y los próximos que vendrán con estas mismas características.

-¿Cuándo es la elección para el resto de los docentes universitarios?

-En el caso de la UBA fue ayer y hoy. En el caso del resto del país empezaron el miércoles y algunos terminan el 6 de abril. Depende del sindicato de base qué días se hace la votación.

-Entonces Multicolor.

-Lista Multicolor. Cualquiera que quiera interiorizarse de dónde se vota y el programa puede entrar en la página de AGD-UBA, ahí está todo anunciado, y particularmente en la página de la Multicolor, donde pueden ver todos nuestros planteos.

-Muchas gracias Ileana

-Por favor Mario. Muchas gracias y te felicito de reproducir las luchas de todos las y los trabajadores.