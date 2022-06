Don Hugo y La Capitana

LA BASURA Y SUS MILLONES, ¿SE PAGÓ DESCONOCIENDO EL CONTRATO y LO APROBADO POR EL FRENTE DE TODOS EN EL HCD?

La bandera virtuosa del oficialismo: hoy los camiones de la basura (todos municipales) pasan seis días a la semana, por las 13 mil calles asignadas por día, haciendo del servicio de la basura un lujo real y comprobable.

Primer elemento a informar: el sistema privatizado en toda la mano de obra (excepto Cuartel V bajo la órbita completa del gobierno), arranca en noviembre de 2020 con un mapa de 11 mil cuadras a servir por día y en enero de 2021 ya tenía 13 mil calles que a los valores acordados era de 159 pesos por día / cuadra servida que se tradujeron en casi 9 millones de pesos más que el valor del contrato original.

Segundo elemento a informar: el 2 de noviembre de 2020 en la sala de sesiones del renovado Concejo Deliberante, el bloque oficialista del Frente de Todos adjudica la contratación de Mano de Obra para el servicio de recolección de residuos a la Cooperativa Gestionar Ltda, una creación de Hugo Moyano que tiene su debut en CABA cuando Mauricio Macri era el Jefe de Gobierno.

Esa noche de Moreno, con el Sindicato de Camioneros en el Teatro Marechal y en la Plaza Mariano Moreno, en tiempo de cuarentena y aislamiento por el COVID, tuvo un momento definitorio: los legisladores de Pueblo Libre en el Frente de Todos, Cíccolo, Pereyra y Gaona, definen su voto a favor del nuevo proyecto consensuando con los otros concejales /as del oficialismo tres puntos que no estaban en la propuesta de adjudicación. Uno de ellos contenía un freno a la lógica ambición del Sindicato, ese león que clavaba sus garras en las praderas de Moreno. Los pagos por la MANO de OBRA debían tener sus ajustes o redeterminaciones con la paritaria 2021:

El nuevo sistema de recolección pensado, soñado y ejecutado por Mariel, entra en vigencia el 10 de noviembre de 2020. La Paritaria de Camioneros se cierra en agosto de 2020 y establece cuatro tramos no acumulativos. Ninguno de los siguientes porcentajes debían pagarse:

Pero la ejecución del contrato en este punto (que no es el único de análisis) arroja sentencias: por decreto en marzo de 2021 la Intendenta Mariel Fernández, Alberto Conca (Secretario de Gobierno), Damián Falfán (Secretaria de Ambiente) y Mariela Bien (Secretaria de Economía), reconocen el reclamo que hace la Cooperativa – empresa – Camioneros Gestionar por mayores costos y el pueblo de Moreno paga los tramos paritarios 2020 que no estaban aprobados por ordenanza:

Ese decreto del 31 de marzo reconoce el aumento del 23 por ciento retroactivo al 1 de marzo.

El león voraz despliega su instinto. En la selva hay reyes y reinas, el acto administrativo de corrección NOTABLE aparece en la semana de mayo de 2021: aumentos retroactivos al 1 de enero y no al 1 de marzo:

Como ese decreto seguía con algunas incorrecciones, el 29 de junio sale el final que acomoda el pago de toda la paritaria 2020 que no aprobó el Concejo Deliberante, lo que no está en el Contrato de concesión vigente:

Como plus, algo más para sostener el vínculo extraordinario entre Ejecutivo y Camioneros: los tramos que en la paritaria 2020 no eran acumulativos en Moreno si lo fueron. A lo que no debía pagar el pueblo de Moreno, se le sumó un 2,7 por ciento, cerrando en 32,7 por ciento en menos de seis meses.

Luego llegó la paritaria 2021 y con los precios bien acomodados en el CAMIÓN, se aplicaron las nuevas subas que, en la descripción y análisis de la concejala Gisele Agostinelli, alcanzaron un total del 80 por ciento en una año, lo que constituye algo épico, declaró en el recinto la legisladora que desafío, una vez más, el relato:

Las comparaciones resultan odiosas, amañadas o inconsistentes cuando se toman parámetros inapropiados, abstractos. Es obligación y deber encontrar productos que estén en el mismo cajón, que tengan el mismo color y contenido. La Rendición de Cuentas 2021 y el power point oficial de la Secretaría de Economía los exhibe.

Los salarios de toda la planta de trabajadores /as municipales, alrededor de 5.500 personas significaron una erogación de 5.600 millones de pesos:

La Mano de Obra que pagó el Municipio a la Cooperativa de Camioneros (alrededor de 360 personas, entre operarios y administrativos, según fuente extra oficial) para levantar la basura domiciliaria en 2021 alcanzó la cifra de 960 millones de pesos:

El problema nunca fueron, ni son ni lo serán los trabajadores /as.

Cada gremio defiende su sector y, de acuerdo al nivel de representación y fuerza, consigue los mejores resultados. Pero el sindicato más poderoso no puede estar por encima del interés general, del pueblo en su totalidad.

Sin desagregar las ganancias de la Cooperativa – empresa Gestionar, las comunidades deben saber que la «municipalización del servicio no es una utopía» y si así lo fuera hay que mirar el Municipio de Avellaneda que «dio por concluido el vínculo con la Cooperativa Gestionar, rescindiendo el contrato».

El 1 de noviembre de 2020, el Concejo Deliberante de Avellaneda con mayoría del Frente de Todos, aprueba la rescisión del contrato por Mano de Obra con la Cooperativa Gestionar. La legisladora oficialista Gisele Alessi destacó el AHORRO REAL y el acompañamiento del Sindicato de Camioneros: «El Municipio se ahorrará 500 millones de pesos al año, los trabajadores pasan a planta municipal bajo el Convenio Colectivo de Camioneros».

El 2 de noviembre de 2020 el Concejo Deliberante de Moreno, el bloque del Frente de Todos, adjudicaba la Mano de Obra a la Cooperativa Gestionar.

ANEXO PARA COMPRENDER LOS ACUERDOS

Cuando quedó consagrada la lista ganadora de la interna del Frente de Todos en agosto de 2019, con Mariel Fernández como futura Intendenta y acompañada por Mariano West y Pueblo Libre, quedó ratificado un hecho que tendría inmediata visibilidad: el 19 de septiembre de aquel año los /as concejales electas por el Frente de Todos marchan a la puerta del Palacio Municipal a manifestar su oposición al supuesto intento de prorrogar el contrato de la basura a favor de Consorcio Trébol. La gestión de Festa acusa recibo de la acción y el oficialismo del Frente de Todos en el HCD niega esa opción.

Esa expresión de poder antes que La Capitana tome el control del mando ejecutivo, dio una pauta clara: los días de la empresa Trébol estaban contados, es decir, no había continuidad posible, razón por la cual sostener en 2022 que «de haber seguido el contrato con la privatización total del servicio» es mucho más que una comparación en abstracto que usa en 2022 aquel oficialismo que estaba en la calle en septiembre de 2019.

Otro elemento de valor histórico que debe ser bien recordado. En 12 mayo de 2021, doce concejales viajan a Capital Federal y mantienen un encuentro con Pablo Moyano y Marcelo Aparicio, dos cuadros del poderoso Sindicato de Camioneros. Esa maniobra sindical y política definió el marco de acuerdos: defender los puestos de trabajo de las 260 familias rechazando cualquier intento de «MUNICIPALIZACIÓN TOTAL» de la recolección de la basura.

En verdad, Mariel Fernández nunca consideró esa real posibilidad de transformación que permitía capitalizar en todas sus formas al Estado, dotando a los trabajadores municipales de sueldos que, como ocurrió en el Municipio de Avellaneda, quedaron bajo el convenio colectivo de Camioneros.

Los vecinos /as, las comunidades, no deben olvidar que el último contrato con El Trébol, gestión West, dejó en manos del Municipio una zona: Cuartel V, la localidad con menos calles en condiciones.

Aquel modelo permitía la ampliación de zonas públicas, en tanto el Departamento Ejecutivo contara con las unidades propias para hacer frente a la demanda del servicio.

Walter Festa no amplió la zona municipal, adquirió camiones para la zona municipal (Cuartel V).

Mariel Fernández alcanza un logro importantísimo: no renueva el contrato con El Trébol al obtener por su vocación y trabajo los camiones, con inversión propia y sólida ayuda de Nación, pero mantiene la «municipalización en Cuartel V» mientras suscribe el contrato con la Cooperativa – empresa, Gestionar Ltda, constituida por 23 socios que absorben los trabajadores de la empresa Trébol. La victoria contundente de Hugo y Pablo Moyano está escrita: indemnización total y continuidad laboral.

Aquellos laureles del sindicato reverdecen porque logró a través de la Cooperativa Gestionar, un total del 80 por ciento de mejora en el año 2021 aplicado al valor por cuadra de servicio.

En el mismo período los trabajadores municipales, todos /as, pero en especial aquellos que realizan el mismo trabajo pero en la localidad de Cuartel V levantando la basura domiciliaria, obtuvieron una recomposición salarial del 35 por ciento.

Manzanas con manzanas en cajitas, cajas o cajones.