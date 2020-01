0 shares







FERIA EN LA CASA DEL GRUPO ANCLA –

El clima que se percibe no tiene nexo con la sensación meteorológica. Los rostros no dibujan gestos amables, impuestos por el mandato de comerciar, más bien es la sonrisa de estar, compartir, dialogar y reflexionar sobre todos los anexos que contribuyen a dar vida a la Feria sabatina en la casa del Grupo Ancla (Moreno Centro). El aroma de mostrar la producción y, como lo subraya Pamela, todo es arte: «Es muy lindo el clima que se armó porque en realidad creo que las cosas tienen que ser así. Cuando tu esencia es de compartir lo que llega es eso, solidaridad con los compañeros puesteros y con nosotros, tratando de llevárselo al barrio con mejores precios y mostrar el arte que cada uno va armando. Eso es maravilloso. Todo lo que crea el ser humano es arte. Acá hay comida saludable, artefactos eléctricos, ropa e indumentaria, pero ya vamos trazando sumar arte, teatro, música, todo a la gorra. Ya nos impulsamos y ahora pensamos en otras actividades…»

Es producir arte mostrando trabajo

Así es. El trabajo dignifica cuando es compartido y valorizado por otros.

¿De qué manera logran que los productores vengan a este espacio de ANCLA que abre sus puertas a algo más que una Feria?

Esto es parte de nuestra perseverancia que nos convoca a buscar e intentar abrir el espacio a todo tipo de actividades. Por ejemplo en la feria no todos son productores artesanales pero aún así lo que se busca es que los productos lleguen de la mejor manera posible a un otro.

Ese aspecto económico que siempre está y es lógico, ¿establece un aporte de los feriantes?

Acá el puesto se paga (150 pesos), como ocurre en todas las ferias, pero si el feriante no vende no se le cobra. Eso nos parece fundamental porque el que emprende y va a estos lugares no le sobra nada. El rédito económico se busca, vivimos en un mundo capitalista y necesitamos plata, pero eso no nos impide a vernos y actuar solidariamente.

Para tu criterio, ¿qué es la economía popular?

Esto que hacemos puede serlo porque los productos que están aquí no figuran en los grandes centros comerciales. Esto es la producción de nuestros barrios, de nuestro Moreno y viene de abajo. Acá hay muchos artesanas que vienen produciendo hace tiempo y está bueno darle difusión y un lugar. Nos nace hacerlo porque somos así, no hay otra manera.