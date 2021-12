¿Dónde está Alejandro Aguirre?

Desde el 8 de noviembre la familia del joven no tiene dato alguno sobre el paradero de Alejandro que salió de su casa en el barrio La Perlita.

Al cumplirse un mes de la desaparición, caso que está en manos de la Fiscalía N° 2 con la carátula de «averiguación de paradero», en la tarde de ayer familiares, amigos /as de Alejandro realizaron una protesta en el barrio, solicitando se arbitren todas las medidas posibles para encontrar al hombre que «vestía campera color celeste, pantalón verde tipo militar, ojotas color negra«.

Angelina, tía de Alejandro, expresó a Desalambrar: «Es mucho el tiempo que pasó, tocamos todas las puertas y como familia estamos desesperados. Alejandro es hijo único, por eso pedimos la ayuda de todos los medios, de todas las personas».

¿Qué respuestas tienen de la policía o de la fiscalía?

Mirá, la mamá de Alejandro no se encuentra bien y aún así la llevaron a recorrer en un patrullero para encontrar a su hijo. Pedimos que se haga algo más, que nos escuchen. Hoy nos enteramos que hay otro chico desaparecido, y es algo que no puede ocurrir, no puede ser algo de rutina.

El Municipio de Moreno emitió un alerta con fotografía, números telefónicos para comunicarse ( 0237 -4626434 / o al 911), y dos datos más: Alejandro Aguirre tiene una cicatriz en su cabeza y padece retraso madurativo.