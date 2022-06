¿Dónde están los 340 trabajadores cooperativistas que faltan?

La Cooperativa 2 de Septiembre de Moreno se capitalizó con un subsidio superior a los 100 millones de pesos que le otorgó la Secretaría de Economía Social a cargo de Emilio Pérsico. Con la estructura fortalecida el Municipio de Moreno convenia con la estructura de la economía popular (dentro del Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos) y reconoce otorgar otro subsidio para el pago de mano de obra, unos 12 mil pesos por integrante.

El concejal Juan Fernández, presidente de uno de los bloques de Juntos, tomó un camino de fácil recorrido. Planta de tratamiento en Moreno Sur, una cava emblemática y los Puntos Verdes. La cuenta que él obtiene se traduce en un pedido de informes: ¿dónde están los 340 cooperativistas que perciben un refuerzo de 12 mil pesos mensuales que paga el pueblo de Moreno?

«Efectivamente hubo un convenio entre esta cooperativa y el Ministerio de Desarrollo Social, particularmente la Secretaría de Economía Social cuyo titular es Emilio Pérsico que le entregó 112 millones de pesos a una cooperativa que iba a realizar, sin ningún experiencia, trabajos en relación a la ordenanza PGIRSU para Moreno. La cooperativa toma este subsidio no reembolsable, se da vuelta y le ofrece al municipio esos servicios en función de realizar ciertos trabajos que eran en principio poner en valor la planta de reciclado del barrio La Porteña, recuperar la cava de áridos de Cuartel V y mantener los puntos o estaciones ambientales. Recordemos que esa cooperativa además no tenía los papeles en regla a la hora de firmar ese convenio con el municipio y nosotros hicimos un reclamo porque ni siquiera sabíamos cuáles eran las autoridades. Pero ese convenio que hizo la cooperativa con el municipio por 66 millones de pesos, implicaba subsidiar a cada uno de esos trabajadores con 12 mil pesos, 366 trabajadores. Nosotros nos tomamos el trabajo con el bloque de recorrer los ámbitos donde justamente estaba propuesto el trabajo de los cooperativistas…

Se fueron a la planta La porteña, a la cava y a las estaciones ambientales…

Exactamente. La realidad es que solamente encontramos en la planta de La Porteña 18 trabajadores separando los residuos y 8 trabajadores que hacen la cuestión logística. En la cava de Cuartel V había alrededor de 30 trabajadores pero la mayoría eran municipales, y después recorrimos las estaciones ambientales y los Puntos Verdes, sobre todo allí porque son espacios que se convenían seguramente con el municipio entre organizaciones de la comunidad que prestan el lugar para que la logística del programa de alguna forma vaya recolectando esos materiales. Ahora la pregunta que nos hacemos es la siguiente, y por eso vamos a presentar un pedido de informe aún cuando este gobierno nos contesta, ¿dónde están los 340 trabajadores más o menos que nos están faltando? Y además ¿son socios de la cooperativa? Te recuerdo que he sido Director de Promoción Cooperativa de la Provincia de Buenos Aires, y una cooperativa no puede contratar trabajadores del mismo rubro. Puede contratar algún servicio que no sea el que realiza, y si los contrata los tiene, mediante un tiempo perentorio, incorporarlos como socios. Acá yo lo manifesté en la Rendición de Cuentas 2021, nadie dijo una sola palabra, hemos pedido el expediente, no nos han facilitado el expediente todavía, y nos preocupa que todo esto se hace en el marco además de todas estas denuncias que aparecieron en la última semana. Nosotros no estamos acusando a nadie, simplemente preguntamos porque nos llama mucho la atención semejante cantidad de recursos, 66 millones de pesos estén en penumbras, que además nadie dijo de dónde van a salir porque no estaban afectados en ninguna partida. Nosotros queremos que haya claridad sobre el tema y que los vecinos de Moreno sepan que se está haciendo con sus recursos.

Pedidos de informes no faltan, lo que no aparece son las respuestas del Departamento Ejecutivo, ¿cuál es el paso siguiente?

Yo tengo que ser responsable, pero claramente si no nos contestan es porque hay algo que no quieren mostrar. Si no quieren mostrar algo yo tengo que entender que hay un Estado paralelo. Doy todas las posibilidades para que se nos conteste como corresponde. Hasta ahora no lo han hecho, ni con este tema ni con ningún otro.