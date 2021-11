Dos concejalas debaten: Salarios municipales, paritarias, aumentos

La moneda está en el aire y no cae en los bolsillos de los /as trabajadores /as municipales. Índice inflacionario versus recomposición salarial, la diferencia sería de 15 puntos. Por esta simple causa que demanda una compleja solución porque cualquier oferta se debe sostener siempre, en el tiempo, las aguas dividen o las bibliotecas reproducen argumentos para los dos lados.

Como adelanto del programa televisivo Quórum que se emite esta noche por Desalambrar y Canal 6, las concejalas Josefina Díaz Ciarlo (Frente de Todos) y Gisele Agostinelli (Ahora Juntos por el Cambio), tomaron postura ante el reclamo salarial de la familia municipal:

AGOSTINELLI: «Yo vengo de la familia municipal. Una gestión no es solamente la política pública que quiere llevar adelante la Intendenta, es la familia municipal que sustenta ese accionar y me parece que en muchos casos yo veo desmedro hacia el trabajador municipal, lamentablemente y muchas veces hasta acompañado de precarización. La verdad que me parece que cuando vos mirás, vas a un supermercado y ves los precios, sabés que el 35% de aumento no alcanza para nada pero si no se los traslado a tarifaria fiscal, cuando ellos aplican los aumentos la verdad que no toman el 35% que ellos dan de aumento a los trabajadores municipales. Después podemos debatir el sueldo de los concejales y de la intendenta, vos tranquilamente podés tomar mínimo para eso y reducir los sueldos de los funcionarios públicos que eligen hacer política para transformar la vida de los trabajadores municipales, de los vecinos, que esté ajeno a lo que es el sueldo del trabajador municipal».

AUDIO 1 AGOSTINELLI

DÍAZ CIARLO: «Creo que todo reclamo de trabajadores es legítimo, también entiendo de los esfuerzos de esta gestión para regularizar el sueldo y no solamente el sueldo sino el cobro de los trabajadores municipales. Nosotros cuando asumimos los trabajadores municipales cobraban en tres tramos el sueldo y en tres tramos el aguinaldo o pagaban tarde. La realidad es que hoy todos los trabajadores municipales cobran el primero de cada mes y tanto el aguinaldo en todos los tramos que le tocó pagar a esta Intendenta lo cobraron en tiempo y forma o adelantado, entonces, hay una cuestión que tiene que ver con la precarización del sueldo, del cobro del sueldo, que es un derecho pero no siempre está complementado. De hecho nosotros asumimos y venían de un sufrimiento fuerte en función del salario porque la realidad es que si vos lo cobrás en tres tramos por más que hagas un aumento o un reconocimiento de antigüedad como se hizo en la gestión anterior ese trabajo se reevalúa más y el costo que vos pagás cada vez aumenta más porque los intereses después del 10 de cada mes a todos nos cuesta un montón entonces, cobras tu sueldo después del mes y en tres tramos, ni hablar del costo. Pero, sin embargo, estas necesidades de discutir la paritaria para poder garantizar un aumento que pueda ser frente a la inflación. Ahora hay una realidad nacional, que ningún sueldo a podido equiparar la situación en función de también la realidad económica del país. Hay una cuestión que tiene que ver con el rol de los trabajadores municipales en nuestro municipio que todos sabemos que son de importancia, que son lo fundamental de este municipio, pero que también cuando uno habla con los municipales, te hablan de todo esto. De como con esta gestión han podido por ejemplo, dejar de pedir créditos para llegar a fin de mes, entonces hay una realidad que tiene que ver con la realidad de los municipales que creo que siempre es un derecho el trabajador pedir aumento de su trabajo, no solamente por el trabajador porque hay una familia detrás, sino que justamente ese aumento tiene que venir acompañado con otras medidas que tienen que ver con el reconocimiento de los derechos de los trabajadores en función cuando perciben el salario. Todo eso está, después si se puede discutir si se puede aumentar un poco más, un poco menos, no soy Secretaria de Economía de este municipio, pero hay una realidad, cuando uno aumenta también tiene que pagar, entonces entiendo que todas las ofertas y las propuestas de la paritaria tienen que ver con ser lo más razonable posible en función de las posibilidades del aumento que tiene este municipio, y también pagar sueldos sin depender de fondos extraordinarios que no tienen que ver con lo municipal.

AUDIO 2 DIAZ CIARLO