PEDIDO DE INFORMES PARQUES INDUSTRIALES –

Si las apreciaciones muestran las diferencias, la política adquiere vigor cuando las partes alcanzan una síntesis. En la última sesión ordinaria el bloque de Pueblo Libre en el Frente de Todos, organización partidaria que fue parte inherente de la victoria interna y general de 2019, expone en el recinto lo que estaba escrito en papel: solicita al Departamento Ejecutivo de Mariel Fernández que remita la información respecto a Parques Industriales, es decir, venta de la tierra, valor, compradores y desarrollos posibles, pero además qué aplicación tuvo el embolso de dinero ya que la creación de fideicomisos contenía un principio esencial: el dinero obtenido por la venta debía destinarse a obras de infraestructura municipal.

El concejal Pablo Pereyra pide lectura de la solicitud que abarcaba cinco años (los cuatro de Festa y el actual de Mariel Fernández). Interviene el presidente de bloque, Lucas Franco, que lee perfectamente la ventana abierta y amplía la búsqueda de conocimiento: que el informe llegue al año 2013, cuando todo inicia (era Intendente West). La tercera voz que toma posición es Claudia Asseff, Jefa del bloque Juntos por el Cambio que afirma que «nunca llegó al Concejo Deliberante los informes mensuales sobre Parques Industriales».

En el juego desplegado ahora debe esperarse el paquete completo. Pablo Pereyra explica las causas que conducen al querer saber: «Nosotros con los compañeros del espacio (Pueblo Libre) ya en septiembre/octubre estábamos pensando esto de los parques industriales porque sabíamos que hay una ordenanza, la 5253/2013 que dice específicamente que el Ejecutivo tiene que enviar mensualmente un informe de los parques industriales, refiriéndonos a esa ordenanza es que empezamos a charlarlo y me parecía interesante saber qué pasa con los parques industriales. Nosotros asumimos en diciembre de 2019 y durante todo este periodo no tuvimos novedad como dice la ordenanza mensualmente, entonces nuestro interés verdadero es ver qué tierras quedan, qué se vendió, a quién, a qué precio, para también saber como dice la ordenanza en cuestión en el artículo 26 que ese ingreso por las tierras vendidas, ese dinero se habría destinado a obras de infraestructura. Nuestra preocupación o lo que queremos saber es qué se estuvo haciendo con el parque industrial y quienes integraron o integran ese fideicomisio, eso es lo que pedimos nosotros en el informe».

Bien, ustedes llegaron como parte del nuevo oficialismo en diciembre, la ordenanza es 2013 ¿en el tiempo de gobierno de West se informaba mensualmente? Yo no recuerdo eso

No la verdad que yo tampoco lo recuerdo porque no estuve en ese momento, por lo que dicen los que estaban como la concejala Claudia Asseff, ellos también han pedido en su momento informes que no se presentaron, por eso en esta sesión se pide un informe desde el comienzo que no me parece nada ilógico, yo desde que comencé en diciembre 2019 no vi ningún informe y de lo que pude averiguar la gestión anterior no lo ha presentado tampoco.

¿Es un tiempo perentorio lo qué se establece para que lleguen los informes? Porque fue el concejal Lucas Franco que propuso mirar, Festa y West ¿no hay algo de interna no saldada o una que está naciendo?

No, no nosotros lo estamos planteando es querer conocer y saber y qué es lo que están haciendo con los parques, ahí en la sesión el compañero Lucas Franco planteó, al igual que la concejala Claudia Asseff, que ya se mande un informe desde el inicio no me parece mal, yo la verdad que intento saber bien qué se hizo, qué se hace, como es que venden, a quién, a qué precio, si tiene que ser el informe desde el inicio que sea pero es necesario que el Concejo Deliberante sepa que se está haciendo con los parques industriales

Eso está bien incluso ustedes son integrantes de Pueblo Libre es más fácil consultar a quien fue intendente qué se hizo desde el año 2013 hasta diciembre 2015, entonces esa información puede estar accesible por todo lo que pasó y que se origino allí y después los 4 años de Festa y el año de Mariel, ahí me da la suma total, que se vendió, a quién, que empresas se radicaron, que obras de infraestructura se hicieron, ahí englobaría todo

Si me parece bien, que ahí se englobaría todo