ESCUELA TÉCNICA N° 5 / CUARTEL V-

Frase acuñada y lista para la ocasión propicia. Sucedió aquello de «están las condiciones objetivas dadas«. Un edificio abandonado que se conecta con la Técnica 5 se volvió la escalera para ascender hasta el techo e ingresar al sector donde no hay sensores de alarmas ni cámaras. Como Director de esaa institución educativa, Daniel Chávez habló sobre los dos robos en menos de 10 días: «Ingresaron por los techos, se meten por el jardín abandonado que está en la esquina que nos cansamos de pedir, reclamar, yo ya le venía diciendo a la presidenta del Consejo Escolar, a todo con el que hablaba, que entrarían por ahí porque está abandonado. Se robaron todo lo que se podían robar ahí y van a venir para acá y dicho y hecho. Ingresaron por el techo, levantaron las chapas del baño del gimnasio, se metieron, se robaron 3 inodoros, 2 lavatorios, ahí está el saloncito de educación física donde guardamos todas las pecheras, los elementos didácticos de educación física, se robaron casi todo, las colchonetas, se llevaron todo. Eso fue un día, hicimos la denuncia, vino la policía científica, buscamos todo eso y este fin de semana, no sabría decirte si fue lunes o domingo a la noche, cuando volvimos el martes primero, nos reintegramos a la escuela para ir preparando todo para el año, abrimos la cocina y había un agujero en el techo, levantaron las chapas, rompieron el machimbre y se metieron por ahí. Usaron una soga improvisada con lo que se robaron en educación física, un elemento que usan ahí de escalerita, se ve que era lo mismo porque lo dejaron ahí preparado y se robaron las ollas, cuchillos, utensilios, una garrafa porque estamos hace más de un año sin gas en la escuela y para poder darle la merienda a los chicos tenemos un anafe que usamos para los campamentos y eso, ahí calentábamos el agua para hacerle la merienda a los chicos y demás. Se llevaron la garrafa de 15 kilos, se llevaron un reloj de pared, bandejas con las que repartimos los sándwich y demás y, se llevaron como 400 tazas, un poquito más que utilizábamos siempre para darle la merienda a los chicos, a la mañana el desayuno, se llevaron eso. Después, bandejas del horno pizzero, bandeja enlosada, todo lo que se pudieron llevar se llevaron. Fui al Consejo Escolar a hacer el reclamo para que vengan, hoy me llamaron, mañana teóricamente vienen a ver la reforma de los baños, los inodoros y eso. Fui al SAE de la municipalidad, hice el reclamo y me dieron una olla que tenían, alguna jarra y demás y quedaron que en la semana iban a venir para ver como podíamos solucionar esto, pero la verdad que el tema de la inseguridad nos tiene muy preocupados. Hace un par de meses pusieron una cámara ahí a la vuelta para justamente estar más seguro y todo eso, pero bueno, parece que no da resultado porque se mandan por los techos, desde el terreno abandonado. Lamentablemente esto parecía crónica de una muerte anunciada, sabíamos que en algún momento se iban a meter porque ya estaban muy atrevidos, ya no tenían nada al lado. La escuela tiene cámaras y alarmas por eso entran por los techos. Ahora estamos con el esfuerzo que hace la cooperadora para poder poner otro sensor, ver una cámara que apunte para ese lado para tratar de asegurar porque la verdad que ya no podemos más así».

AUDIO 1 CHAVEZ

Es una escuela con arraigo en la comunidad, reconocida, ¿los robos tienen algún causal o elemento que se pueda visualizar?

Lamentablemente el tema de la inseguridad está muy picante por acá en la zona. Está picante, mucha inseguridad y acá es la primera vez que nos pasa en la escuela así, han entrado, el año pasado habían robado los reflectores que daban a la calle, estaban a la vista, pero esto de romper el techo y entrar es la primera vez y todavía estamos sorprendidos porque jamás pensamos que podía pasar eso. No sé si el tema es que están muy necesitados los delincuentes que hacen cualquier cosa o están pensando que hacer como sacar y, lamentablemente somos víctimas de eso. Estoy tratando de entender todavía la situación porque bueno jamás había pasado algo así y bueno, vos conocés la escuela, todos conocen la escuela, fue muy cuidada, respetada, pero gracias a Dios todo lo bueno es que no destrozaron nada. Arreglamos el techo con los compañeros auxiliares, con profes que tenemos, compramos las cosas para solucionarlo, eso lo hicimos en el día porque no podemos dejar el techo abierto y después bueno, tramitar donde corresponde, el Consejo Escolar, en el SAE a ver si se puede reponer algo de los que nos robaron para brindarle a los chicos el servicio, que la escuela esté en condiciones para cuando empecemos el 2 de marzo.

AUDIO 2 CHAVEZ