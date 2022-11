Dos sesiones, acuerdo parlamentario y un escrito para llevar a la justicia federal… si sale el Convenio entre el Municipio y Jorge Bellsola Ferrer

Mariel Fernández está a menos de 48 horas de alcanzar su objetivo: hacer aprobar el expediente firmado el 7 de diciembre del año pasado con el terrateniente Jorge Bellsola Ferrer en la tierra (hasta aquí privada) donde se construye el Polideportivo Diego Armando Maradona en Cuartel V.

Es neurálgico informar que ese proyecto volvió a Comisión hace dos meses atrás y el Ejecutivo ordenó plancharlo en el Concejo Deliberante y ahora impone votarlo «sin modificación alguna», más allá de las buenas intenciones que puedan portar los que se suben al éxito de «haber puesto un freno a La Capitana» o expresar en voz baja «que ahora el Poder Legislativo muestra carácter».

Una vez más comunicar a la población que «los puntos objetados por falsedades ideológicas permanecen inmutables», objeto de razonamientos y razones para escuchar en forma insistente que «la denuncia penal está preparada» solo resta llenar el casillero de cómplices y culpables de la gran estafa, entendido así por concejales que hoy ocupan bancas. Solo por citar a cuatro: Juan Fernández y Mirko García (Juntos por el Cambio), Juan Cíccolo (Pueblo Libre en el Frente de Todos), Gisele Agostinelli (Juntos por el Cambio).

En este punto es crucial explicar e informar que la llave que encontró Mariel tiene un carácter extraordinario en muchos aspectos. El primero, y a pesar de todos los movimientos que desplegó, fue admitir que no tiene las 13 manos propias para prescindir de otros acuerdos. Juan Cíccolo (Pueblo Libre – Frente de Todos) y Andrés Destéfano (Frente Renovador en el Frente de Todos), mantienen el NO DAR QUÓRUM y NO convalidar lo que tiene olor a negocio direccionado con una oferta pública que nadie discute ni se opone: el Polideportivo. Fue instalado un enigma sobre la postura de Marisol Gallardo, Ateneo Néstor Kirchner, conducción de Walter Correa, que hace dos semanas atrás ingresó al recinto para aprobar el «expediente – convenio», instancia que resultó imposible para el «marielismo» porque no llegó al deseado número 13.

Con este escenario el operativo seducción institucional comenzó. Toda una gigantesca curiosidad de la «nueva política» que teje alianzas parlamentarias (que siempre existieron) pero que no corrigen la falta de «institucionalidad» que tiene el único proyecto que de verdad es urgente para el gobierno: el expediente Polideportivo.

Julián Cigna, peronista, una de los referentes de Joaquín de la Torre en el distrito de Moreno, expresó la semana pasada en este medio que «el convenio en cuestión era invotable y que no daría quórum». Sin embargo, en el rango de acuerdos parlamentarios, él ingresó ayer un proyecto de ordenanza que busca crear un Distrito Industrial en Cuartel V. Esta iniciativa es acompañada por el «marielismo». Dato institucional de relieve: no fue analizado por nadie en comisión y busca ser aprobado esta tarde a las 19 horas en sesión extraordinaria. Segundo eje de observación: un proyecto que no tiene argumentos desarrollados en amplitud, mucho menos una justificación de urgencia, carece de dictamen de Comisión (Legales). Esa reunión fue levantada esta mañana porque se comprendió que los «horrores administrativos» no se reparan con «otros errores administrativos». Existe en el reglamento interno del HCD una salida que será la que utilizaría el oficialismo para arrancar la exposición a partir de las 19 horas.

Tercer aspecto: ¿por qué el «marielismo» da espacio y recorrido al proyecto de Distrito Industrial y ni siquiera analizó el proyecto de «expropiación» que semanas atrás llevó por Mesa de Entradas Juan Cíccolo?

Demian Martínez Naya, figura del PRO, el de la renovación opositora, celebra que «tres integrantes del bloque» hayan modificado la agenda de Mariel. Según el legislador, lograron con el presidente de bloque del Frente de Todos Lucas Franco, acordar y abordar temas que la sociedad reclama: 1- Tema escuelas, infraestructura y los 12 puntos (acuerdo de CTERA del año 2011). 2- Ficha limpia (proyecto que impulsa en todo el país el diputado Cristian Ritondo) para que las personas que tengan antecedentes y condenas hasta segunda instancia no puedan ejercer cargos públicos. 3- Distrito Industrial Cuartel V.

María Selva Aguilar, legisladora del PRO, conducida por Leonardo Cóppola, también evalúa concurrir esta tarde a la extraordinaria con los temas propuestos desde la oposición, avalados por el oficialismo legislativo, a cambio de asistir asistir mañana jueves a las 14 horas a la sesión ordinaria donde está el convenio – expediente que necesita Mariel. Es de conocimiento en el ámbito político que Aguilar realizó una presentación ante el Tribunal de Cuentas sobre el «escandaloso expediente», ¿por qué daría quórum mañana aún rechazándolo, si lo escandaloso sigue en pie?

Cigna, Naya y Aguilar (quien tiene más dudas de concurrir mañana), refieren que darán quórum pero rechazan el expediente oficial, acuerdo entre el Municipio y Bellsola Ferrer. Esa decisión que está cargada de polémicas, dudas e interrogantes, la explican por la «oportunidad política de construir una agenda frente a un un oficialismo dubitativo, sin manos propias, que acepta abrir el juego de políticas públicas integrales, de cara al pueblo».

Del lado opuesto hay quienes redactan las presentaciones administrativas por considerar que el llamado de Araceli Bellota a la sesión extraordinaria de esta tarde es NULO porque no se respetaron los plazos que establece el Reglamento Interno.

Quienes observan las «falsedades ideológicas como prueba irrefutable de una potencial estafa al pueblo», advierten que la presentación penal será contra quienes den el quórum mañana y por supuesto quienes aprueben el convenio».

¿Existe un convencimiento tan profundo en la nueva generación que HACE política de bancar una denuncia penal en nombre de la agenda y de acuerdos parlamentarios que no garantizan de ningún modo que el Departamento Ejecutivo luego los aplique?

Quienes después de tantos años caminaron el llano hasta llegar al poder, los /as que hoy representan el recambio generacional, deben recuperar el prestigio que alguna vez supo tener el Honorable Concejo Deliberante (allá a lo lejos).

No todo vale. No todo da lo mismo.

Sin caer en la ingenuidad, porque todo es política, el juego está abierto y un escrito penal listo para ser llevado a la JUSTICIA FEDERAL con nombres y apellidos de quienes otorguen el quórum y quienes voten la orden de Mariel.