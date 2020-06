0 shares







PALABRA DEL SECRETARIO GENERAL DE ATE MORENO

Extremar los cuidados, definir la «esencialidad», contar con protocolos e insumos básicos; reabrir la Mesa Paritaria. Cinco ejes de propuesta que resultan imprescindibles de abordar. Walter Cravero, Secretario General de ATE Moreno traza una radiografía con líneas rectas y curvas pronunciadas: «La radiografía por decirlo así, al menos el mapa de los recorridos que hicimos en los distintos sectores habla de que hay mucha conciencia por parte de los trabajadores y trabajadoras, también está la presencia del Estado pero que atraviesa las dificultades estructurales que en las distintas gestiones o en los últimos 40 años tenemos las y los trabajadores del Estado. Cuando hablamos de activar un protocolo es que deben existir las condiciones de bioseguridad laboral en cada una de las básicas pero en el Obrador y en unidades sanitarias no podemos llegar a ese simple ideal. Detectamos que faltan insumos y eso tiene que ver con la propia especulación que hacen los proveedores, como lo dijo la Secretaria de Salud (Ana Cabaña) respecto a los precios y la entrega. Con esto digo que la radiografía es preocupante y también tiene que ver con los estamos viendo en los últimos días respecto al crecimiento en la curva de contagios que pone en riesgo a los trabajadores y a la comunidad en su conjunto. La pandemia desnuda reclamos, demandas y reivindicaciones históricas que tenemos los /as trabajadores /as

El Secretario de Asuntos Gremiales de SITRAM considera que no se definió un plan sobre lo esencial, es decir, que para cumplir determinado trabajo no se requiere la totalidad de trabajadores /as, ¿ATE coincide con ese planteo?

Totalmente, y es algo que lo marcamos en todos los lugares donde ATE tiene presencia.

Analicemos la cantidad y la esencialidad

Por ejemplo, un operativo Detectar no se necesita 40 compañeros y compañeras, se necesitan lo justo y necesario para poder hacer el operativo sin asumir ningún tipo de riesgo. Las compañeras de las Subsecretaría de Niñez plantean que los móviles donde se pueda hacer algún tipo de trabajo territorial no se ocupe con más de cuatro (4) compañeros y se observen las garantías de bioseguridad, que tiene que ver justamente con no correr riesgo de contagiarse trabajando. Estamos viendo que compañeros de algunos sectores están contagiándose, no sabemos por una cuestión lógica, quien puede saber es la Dirección de Epidemiologia, la propia Secretaria de Salud, pero nosotros no podemos decir que esto es fruto de una cuestión que haya ocurrido en el trabajo porque se está viendo que hay mucha circulación comunitaria, y esto tiene que ver con lo que evidentemente se va a lanzar, que hay que restringir la circulación en transporte público, entre otras medidas. Aún así la preocupación es válida y ajustar los protocolos tiene que ver con esto. Dotaciones mínimas de trabajadores, rotación de los horarios, pensar evitar el contagio horizontal, así se planteó en salud y se debería plantear en las áreas que se declaran esenciales o que no son interrumpibles. Esta es nuestra visión lo hemos discutido en el comité de crisis sanitario de la Provincia de Buenos Aires y queremos que se aplique en todos los distritos de la Provincia.

Es decir, que en casi cien días no se logró lo que usted esta planteando

En 100 días no se pudo lograr en la totalidad, claramente. Vemos que hay sectores que se pueden ajustar mejor y otros en donde hay muchísimas dificultades, hay que ver las distintas variables que nos llevan a esto pero tenemos que hacer un diagnóstico general vemos que estamos con dificultades no se pudo lograr optimizar ese plan, no solo en Moreno sino que también lo vemos en el AMBA.

¿La falta de insumos es por la especulación empresarial?

Esto ha sido una conversación que tuvimos hace más de un mes cuando marcamos que había problemas con los insumos, entre otras problemáticas era que los proveedores especulan con los precios, pero tampoco por una cuestión de necesidad vamos a caer en la especulación, constantemente en cualquier situación quieren ganar y se aprovechan de esa circunstancia, esa fue la contestación

Cuando hablamos de insumos básicos para los compañeros y compañeras trabajadores municipales ¿a qué nos referimos? ¿guantes, alcohol en gel, que es lo que ustedes entienden como básico que no está garantizado?

Bueno, también hay que ver por ejemplo en algunas unidades sanitarias planteaban la necesidad de la pistola laser para la toma de temperatura porque facilita la tarea, también tiene que ver el contexto porque se puede organizar de una manera la tarea y contexto, los espacios físicos, también hacer un análisis de la comunidad. Esto ene que ver con el área que tomemos, en Salud si bien están los insumos nos manifiestan que no eran los insumos pertinentes. El IMDEL empezó a confeccionar barbijos, kits de seguridad para poder entregar en las unidades sanitarias, lo que nos manifestaban los profesionales de salud que esos insumos no contaban con la aprobación del ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica), entonces ahí era una cuestión técnica que si bien hay insumos no serían los necesarios y adecuados para hacer la tarea en el caso de tener que tomar un caso sospechoso de Covid. Después en otros casos si vemos que habría que ajustar más el protocolo, en unos casos serían los materiales de bioseguridad, en otros ajustar el tema de protocolos, en eso tiene que ver mucho la capacitación pero básicamente viene por ahí, los barbijos no eran los quirúrgicos. Por ahí repito mucho salud pero es ahí donde se enfocan todos los cañones, pero en otras áreas los compañeros van a decir que necesitan los insumos para trabajar y los de protocolos de bioseguridad.