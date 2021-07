E.V.A con Romina Uhrig al frente

RAMÓN VERA CHÁVEZ CONFIRMA LA BOLETA VECINAL Y EL ACUERDO CON WALTER FESTA –

El ex intendente municipal ya tiene la marca o sello para competir en las elecciones de septiembre (PASO). Se trata de Encuentro Vecinal en Acción (E.V.A), una herramienta local que lo tiene al actual consejero escolar Ramón Vera Chávez como protagonista (NdR: en noviembre de 2018 había proclamado su candidatura a Intendente con E.V.A).

En la entrevista televisiva que se emitirá mañana en Quórum (jueves 21 horas por Desalambrar y Canal 6), Vera Chávez ratifica que E.V.A llevará como primer candidata a concejal a Romina Uhrig (actual diputada nacional por el Frente de Todos). Ya hay reserva de color y número de lista. Vera en modo armado y lucha definida contra el modelo de Mariel Fernández: «En el día de ayer se hicieron las reservas de número y color del ex intendente Walter Festa, hecho presentado en la Secretaría electoral N° 2 de La Plata. De esta forma la actual diputada nacional Romina Uhrig encabezará la lista de concejales. La realidad que ese partido no es un sello propio, no es mío, es una expresión vecinalista que preside Claudia Romina Sandoval, y fue ella quien me confirmó ayer que se hicieron los acuerdos que antes mencioné. Es un espacio crítico al modelo gerenciador de pobres que está implementando la Intendenta«.

