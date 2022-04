Echado de Bomberos: «La voy a pelear a muerte, hasta que me salga sangre de los ojos»

Claudio Sosa estaba a días de cumplir 25 años de servicio en los Bomberos Voluntarios de Moreno cuando recibe la notificación menos esperada: queda desafectado de la institución por un fallo de Defensa Civil provincial, que depende el Ministerio de Seguridad.

Esta mañana recibió a Desalambrar en su casa de Moreno Sur. Entiende que la separación y/o expulsión responde a su declaración judicial en la causa que investigaba a Carlos Ward:

¿Por qué te sacaron? ¿Estabas en uso de licencia?

Estaba en un tema de licencia médica, pero hasta el 31 de diciembre del 2019 trabajé en Bomberos, tengo gente que estuvo conmigo, salimos de intervenciones ese tiempo de verano. Yo esperando el 2020 acá a las 12 de la noche, me agarró un síncope y me caigo. Estaba mi señora con mi nieto ahí y me caí. Me llevaron a la clínica, vinieron de los Bomberos y todo. Después empezó el tema del COVID, yo tenía que hacer tratamiento neurológic, pero además soy diabético. En el 2015 empecé con el tema de la diabetes, estuve internado veinte días en la Clínica Güemes de Luján…

Cuando se detecta este cuadro diabético, ¿te dieron o pediste licencia en Bomberos?

Estuve un tiempo hasta que me recuperé, hasta que a mí me detectan un tumor en el páncreas. De Luján me derivan a Favaloro. Me atiende el doctor Barros Schelotto, profesional fantástico. Después de cinco (5) años me descubren que tenía otro problemita, no está trabajando mi páncreas como tiene que ser. Yo tengo todo en la carpeta médica, está mi certificado, calculá que yo todo esto lo estoy pagando 15 mil pesos. La obra social recién ahora se hizo cargo.

El cuadro tuyo es muy complejo de salud, dolorosamente y la estás peleando. La pregunta es, por qué deciden sacarte, si es una decisión que toman Bomberos de Moreno o es La Plata, Defensa Civil

Ahí vamos en el tema porque ellos en agosto, 16 de agosto del 2021, me mandan una junta médica, vinieron, me llevaron de acá con la camioneta de los Bomberos.

¿Fuiste a La Plata?

Como Bomberos pertenece al Ministerio de Seguridad de La Provincia de Buenos Aires fui. Me atendió un doctor, me miraba, me hablaba y me dice “usted que tiene”, esto, esto y esto, “ah bueno ponele pancreatitis crónica”. Me dijo que espere la resolución que se la va a mandar a Bomberos. El pasado 11 de abril me mandan una situación al cuartel, la manda el Jefe de cuerpo, supuestamente tenía que tener una reunión con el jefe de cuerpo, con Ariel Barcala. Cuando llego me encuentro a todos sentaditos en la mesa y empezaron a hablar todos. Yo los escucho, me dicen la resolución tuya llegó antes de fin de año, antes del 2022. Les digo, ¿y me notifican después de cuatro meses? Me dicen, “lo que pasa Sosa es que nosotros hicimos todo lo posible para que a vos te reincorporen de vuelta» porque hay muchos casos de compañeros míos, tarea liviana.

¿Por qué no una tarea pasiva y no manejar más?

Desde que entré a manejé el autobomba, hay gente que me conoce, salí a preguntar a todo el barrio y mucha gente que me conoce.

Otros compañeros tuyos por distintas situaciones, también personales, físicas, le dieron tareas pasivas, ¿por qué a vos no?

No sé, desconozco, parece que el tema fue que a mí me citan de fiscalía para declarar por unas cosas turbias que había con el presidente. No sé si más o menos la conocés, a vos te gusta acostarte de noche y dormir tranquilo en tu cama, a mí también. Esto me lo hizo bomberos a mí, yo no tenía nada, yo hablé con Horacio Fernández que es un tipazo y lo hice, pero la pagué, pero después me parece que viene por ese lado. Parece que no les sirvo. Ahora todo está en el estudio jurídico, estamos manejando todo por abogados y la voy a pelear porque calculá ya casi 25 años no fue solo sacrificio mío, fue de mi familia también, de mi señora, mis hijos, toda la familia y ahora me lo reclaman, me dicen ¿cómo puede ser?

Tal vez, si estuviste un largo tiempo por tu páncreas que no podías brindar servicio, una licencia por una situación obvia y difícil, dicen no podés prestar más servicio, pero acá la pregunta es por qué no tareas pasivas, esa es la pregunta

Hay que preguntarle a ellos, al presidente o Defensa Civil porque para mí que viene la cuestión por el tema que yo declaré en fiscalía.

¿Cuánto te faltaba para cumplir 25 años?

Y yo ahora el 27 de mayo cumpliría 25 años de servicio.

¿Qué pensás hacer con los abogados?

Voy a reclamar y la voy a pelear porque tiene que salir adelante esto.

No es jubilación es un subsidio por la prestación del servicio

Exactamente y creo que con esto vamos a hacer hincapié no solo a mí en este caso sino de muchos bomberos de la Provincia de Buenos Aires. Yo ese día que fui a La Plata, había un chico que le faltaba la pierna, era bombero, el chico iba a trabajar y estaba reclamando a ver si le podían dar algo. Muchachos pongamos las pilas entre todos, amo a bomberos, veo cosas de bomberos y me pongo a llorar.

¿Qué es lo que te da más bronca de todo esto?

La injusticia que hay, que muchos te golpeaban la espalda, amigo, muchos lloraron acá en este hombro. Soy humilde, vos mirá lo que tengo, soy humilde, no me gusta la injusticia.

¿Algunos se enriquecieron?

Y, sí pienso que sí porque eso, lo que ví el otro día cuando fui, el día 11, llegar y ver los chicos que están trabajando ahí que agachaban la cabeza, les digo ¿qué tenes miedo de saludarme? Porque están todos allá arriba en la pecera…

¿Pudiste hablar con Ward o con Barccala?

No, porque la situación es que él me cita, como jefe de cuerpo me tiene que citar él solo, no con la demás gente.

¿Esos son los responsables de la injusticia que te hace llorar o que te quiebra?

Supuestamente para ellos Defensa Civil o el Ministerio de Seguridad. Ahora estoy tirando cartas hasta el ministro de Seguridad, hasta Berni y voy a llegar, la voy a pelear a muerte, te lo juro, le digo a mi señora que hasta que no me salga sangre de los ojos no voy a parar, y no lo voy a pelear solo por mí o por Moreno, lo voy a pelear por toda la provincia de Buenos Aires.