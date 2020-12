0 shares







PLAN FEDERAL DE VIVIENDAS BARRIO LA PERLA –

La existencia de un barrio que se agranda. Las fechas, año 2006, 2009 y 2020. Es parte del plan federal, La Perla revive pero falta otro macizo. Siete días atrás, las familias adjudicatarias ingresaron a su casa. Carritos, carros, camionetas, camiones, los móviles que permitían la mudanza. Limpieza de la unidad habitacional, sentir lo nuevo impregnándolo del aromo de familia que alcanza un derecho. Carolina Amaya, responsable del IDUAR, reconoce los efectos del tiempo y dice: «Son días intensos pero de una alegría extrema de concretar las gestiones de muchos años, bien sabés que este barrio ya cumplió 14 años desde que se firmaron los convenios, así que toda esta movida y todo esto, las familias mudándose, la firma de los papeles, la entrega de las llaves, las inspecciones con lo que falta y demás tiene que ver con eso, con echar raíces en un lugar y crear una nueva oportunidad y acercar los derechos a las familias que no lo tenían»

Me gustó la figura de una charla previa que tuvimos, no es conectar un caño, si necesariamente había que hacer una conexión cloacal, es la lleva de la casa, proyectos, sueños incluso es la recuperación de esqueletos que hoy parecen recobrar impulsos, que tienen cuerpo, textura

Si, en esta cuestión de que no son caños son viviendas, de que son hogares como bien decía el Diputado Máximo Kirchner, me parece que ahí está el sentido si querés más profundo y más conmovedor de toda esta cuestión. La verdad que ver todas estas familias que celebran, que se sacan fotos, y después si también que son caños porque además si entramos vas a ver ‘estamos sin luz’ ‘me falta el agua, hay que abrir la llave’ y bueno, pero eso también tiene que ver con la apropiación y la pertenencia y entonces me parece que es legítimo y es lo que estamos atendiendo en esta fase.

Hablemos entonces de eso, de lo que falta

Si, las viviendas tienen en algunos casos faltantes importantes que tiene que ver hasta con la habitabilidad, faltan vidrios, las puertas en algunas casas, está la Provincia de Buenos Aires, el Instituto de la Vivienda en responsabilidad técnica de la obra y se generó un convenio de financiamiento por eso faltantes, porque vos imagínate, en dos años las casas terminadas se han vandalizado incluso en este último tiempo que estuvimos trabajando fuertemente para entregar las viviendas según lo que se había acordado con el Instituto y los mismos vecinos igualmente hubo algunas cuestiones, estamos registrando todo además del acta de tenencia que tiene las familias por la vivienda por lo legal, por la escritura, por cuotas y también hay un acta que tiene que ver con como se recibe la casa técnicamente y ahí es donde aparecen todas estas cuestiones, irán de la mano con la responsabilidad técnica que tiene el Instituto de la Vivienda y de la responsabilidad en el marco del convenio que tiene la cooperativa, así que los faltantes que en algunos casos son bastantes, están detectándose ahora, hay cuadrillas trabajando para ajustar algunas cuestiones y también es parte de lo que conveníamos con las familias cuando dialogamos con el Instituto en reuniones donde aparecía esto ‘queremos nuestras casas porque sabemos todos los riesgos que se corren y más en estos tiempos, diciembre siempre es complejo, parte del acuerdo tenía que ver con entregar las casas aunque en algunos casos no están en las condiciones que deseamos, quiero rescatar que en general las familias están súper contentas.

¿Son 364 familias?

Si

¿Qué me puede contar de esas familias? ¿Quiénes son?

Hay muchos casos, ahí tengo a la Licenciada que lo tiene más claro, pero tenemos un universo que tiene que ver con una instancia de relocalización que estamos haciendo de familias que se asentaron la orilla del Río Reconquista, son 27 familias que se están mudando, estamos ayudando a trasladarse para liberar la traza y poder avanzar con esas obras que se están licitando ahora en enero. Por otro lado, hay un porcentaje, alrededor de 15% de situaciones de violencia de género y después como siempre hay un porcentaje alto de las mujeres

Es un porcentaje alto

Si.