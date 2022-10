Educación popular, el territorio como mapa

Natalia Tévez es educadora comunitaria de El Molinito. Fue una de las protagonistas del evento que las reconoce como formadoras de una política que, como se ha dicho, no es la «hermanita pobre de la educación formal».

Como fruto de la pedagogía que se abre camino ante las enormes ausencias estatales, necesidades que están en un registro que espera por nuevas escuelas y jardines, la educación comunitaria y popular cuenta con un desarrollo no tan visible pero sólido. Explica Natalia lo que siente por la educación popular: «No es lo mismo que la educación formal, los /as educadores /as comunitarios y populares lo que fomentamos es la ternura. Antes no podíamos alfabetizar a los chicos /as y hoy sabemos que lo podemos hacer. Antes nos trataban como madres cuidadoras, hoy aprendemos, nos formamos y nos capacitamos.

Está claro el reconocimiento que lleva adelante el Pensar Moreno dentro del Peronismo de Moreno, ¿qué sucede con el gobierno municipal en relación a la educación popular?

Si bien tiene llegada a los centros comunitarios creo que no es suficiente. Hay jardines con más de cien niños /as, y a veces cueste mucho que llegue la ayuda municipal y cuando eso ocurre es un poquito tarde.

¿Cómo convive la educación popular con la educación pública formal?

Conviven, de hecho tenemos compañeras que hicieron todo el profesorado pero no dejan la educación popular. Sería buenísimo tener una educación primaria y popular en Moreno, de hecho está la experiencia de la Primaria que construyó y puso en funcionamiento el Culebrón Timbal en Cuartel V. La educación popular no es privada ni pública y por suerte está bien aceptada por las familias.