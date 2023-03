Educación y política, ¿aprendimos algo después de Sandra y Rubén?

Caminar la cancha con la política bajo el brazo. CRECER Moreno, es una estructura que busca atar cabos, plantar una bandera y contar con herramientas para discutir las medidas de gobierno y las propuestas superadoras. Norberto Flores habla de la inserción en el territorio pero no desde la asistencia alimentaria. En relación a lo partidario y las venas abiertas en el Frente de Todos, habla de las conexiones que tiene CRECER con dos corrientes casi enfrentadas: el albertismo en la figura de Aníbal Fernández y La Cámpora, en la referencia de Wado de Pedro.

En el plano local, Flores considera que es innegable la gestión de Mariel Fernández en materia de obra pública, pero no deja pasar el análisis sobre cuestiones estructurales como el acceso al agua potable y cloacas. Como trabajador de la educación pública, habla de los problemas de fondo, de edificios que no son dignos, del compromiso constante de los /as docentes y se pregunta, ¿aprendimos algo después de las muertes de Sandra y Rubén?