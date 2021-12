Educar, formar, trabajar, una política que Damián Contreras muestra en el Pensar y el Hacer

Dos actos que tienen vías férreas. Una jornada de cierres, salutaciones y compromiso que se reasume porque el horizonte espera. Educación, proceso de alfabetización; el aprender y adquirir conocimiento en oficio quienes presienten que el Potenciar deja lugar al trabajo formal.

CONTRERAS Y LA EDUCACIÓN / PENSAR MORENO

Bajo la conducción de Damián Contreras, Moreno y Junín se conectan por la política presencial. Ezequiel Wajncer explicó ese manojo de emociones y sensaciones que fueron protagonistas en el acto de colación de las y los egresados del curso de Formación Profesional «Administración de PyMe», y de la Terminalidad Primaria:

ACTO DE COLACIÓN EN EL PENSAR MORENO

«A uno lo gratifica, lo llena de orgullo y por otro lado también de alguna manera lo estimula, lo empuja, lo alienta a poder llevar adelante nuevos desafíos. La verdad que lo que sucedió en el Instituto “Pensar Moreno”, fue muy conmovedor, escuchar los testimonios de las estudiantes, de los estudiantes que egresaban. De su terminalidad Primaria de Adultos, a uno lo conmueve y lo empuja a seguir adelante. De hecho, con la presencia de la Inspectora de Adultos pudimos firmar el acta para garantizar la educación secundaria, la consecución de las trayectorias consecutivas de estos egresados en un Fines que se va a desarrollar en el “Pensar Moreno”, durante el 2022 también.

¿La matrícula de egresados /as?

Bueno fueron en realidad dos eventos, uno por un lado como vos bien decís egresaron 20 estudiantes de educación primaria de adultos, que estuvieron teniendo sus clases presenciales, virtuales, mixtas. A través del Instituto Pensar Moreno en articulación con la Escuela de adultos Nº 701. Y por otro lado también, tuvimos el acto de egresados de 25 estudiantes del curso de Formación Profesional, un curso de centralizado del centro de formación profesional 401, que fue administración de pymes, también recibieron su diploma.

El Pensar Moreno ¿qué intenta demostrar en el hacer?

No, más que demostrar intentamos hacer. Alguien dijo alguna vez ‘mejor que decir es hacer’, lo que intentamos es a través de las diversas actividades que hace el Pensar Moreno, porque es justo decir que no solamente se ocupa de cuestiones educativas, sino también deportivas, culturales, etc, lo que intentamos es poder ir mejorando la vida de nuestros vecinos, de nuestras vecinas, de nuestro querido distrito de Moreno.

Pude hablar en varias ocasiones sobre la transición de los planes sociales al trabajo formal. Desde Trenes Argentinos Capital Humano, Damián Contreras, desde el inicio de su gestión propugnó darle entidad a ese plan. El acto del viernes en Junín, ¿fue otro paso en esa dirección?

Bueno, allí tuvimos la visita del Ministro de Educación de la Nación Jaime Perczyk, y se encontró con titulares del Potenciar Trabajo, Cooperar que es la unidad de gestión que desarrollamos desde Trenes Argentinos Capital Humano. Nosotros durante el 2021 en articulación con la Dirección General de Escuelas, y además con el Ministerio de Educación de la Nación se pudo desarrollar el curso de soldador a través de un aula taller móvil que pudimos gestionar con el INET, que se emplazó en el predio ferroviario no operativo. Y allí pudieron cursar soldadura tanto los titulares de Potenciar Trabajo, eso fue durante el turno mañana, y durante el turno tarde trabajadores del taller que pertenecen a Trenes Argentinos Capital Humano, pero siguieron capacitándose luego de sus horas de trabajo y también pudieron llevar adelante este curso oficial, certificado. También es un curso descentralizado del 401 pero de Junín. Y ayer Jimmy Perczyk vino a conocer a los titulares del potenciar trabajo que egresaron de ese curso.

Estamos en un país donde la desocupación es alta, la indigencia, la pobreza, todos datos que los conocés, ¿creés que la política debería darse más que la discusión una planificación a largo plazo para empezar a modificar estas variables que tanto duelen? Y arrancando por hechos muy pequeños que pueden ser insignificantes para muchos, que evidentemente son el camino. La recuperación del oficio o pensar en el trabajo y las posibilidades del trabajo en un mundo como este, si no hay política ante eso no tenemos destino.

Absolutamente, si hay algo que siempre Damián Contreras nos plantea y nos indica como director del Pensar Moreno y como presidente de Trenes Argentinos Capital Humano, es que todas las políticas públicas que llevemos adelante tiendan a recuperar el trabajo a través de la formación, de la capacitación, del desarrollo de cada una de las personas. Creo que la dirigencia política, coincido con vos, en que debe interpelarse todo el tiempo. Los números obviamente no son los que uno quisiera, pero son los que son. Y en ese sentido como dirigentes estamos obligados a llevar, a desplegar acciones que modifiquen esa realidad en favor del pueblo. Desde Pensar Moreno y de Trenes Argentinos Capital Humano lo intentamos hacer todos los días.

